Geplaagd GM versnelt pad naar elektrificatie

GM kondigt een miljardeninvestering aan om zijn fabriek in Tennessee om te bouwen voor de productie van elektrische voertuigen. Beleggers applaudisseren.

General Motors maakt 2 miljard dollar vrij om zijn fabriek in Tennessee geschikt te maken voor de productie van elektrische voertuigen. Vanuit Spring Hill zal het Amerikaanse autoconcern de elektrische Cadillac Lyriq produceren die wellicht vanaf 2022 van de band rolt. De fabriek zal ook andere elektrische modellen bouwen. De site wordt GM's derde Amerikaanse fabriek voor elektrische voertuigen, samen met bestaande fabrieken in Detroit en Orion Township, Michigan. De fabriek in Tennessee werd in 1990 gebouwd als de exclusieve productiesite voor het inmiddels ter ziele gegane submerk Saturn.

Topvrouw Mary Barra heeft een plan opgesteld om tegen 2025 20 miljard dollar te investeren in nieuwe elektrische voertuigen en batterijtechnologie.

GM kondigde ook bijkomende investeringen aan in zijn fabriek in Flint, in Michigan, waar de zware pick-ups Chevrolet Silverado en GMC Sierra worden gebouwd. De plannen van de autofabrikant om te investeren in Amerikaanse fabrieken komen twee weken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. President Donald Trump en zijn democratische rivaal Joe Biden strijden om steun van autoarbeiders in de swingstaten in het Midwesten.

Nikola

GM-topvrouw Mary Barra heeft een plan opgesteld om tegen 2025 20 miljard dollar te investeren in nieuwe elektrische voertuigen en batterijtechnologie. De topvrouw kon wat goede publiciteit gebruiken nu GM in toenemende mate onder vuur kwam te liggen voor zijn instap in de van fraude betichte elektrische vrachtwagenbouwer Nikola . De twee sloten begin september een samenwerking om een elektrische pick-up te ontwikkelen. Sinds de instap van GM kelderde Nikola met 60 procent na berichten van leugens en fraude.