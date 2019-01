Gevallen Nissan-topman blijft in de cel

Een Japanse rechter heeft het verzoek van Carlos Ghosn om hem op borgtocht vrij te laten, afgewezen. Hij moet zeker nog twee maanden in de cel blijven.

De 64-jarige Ghosn wordt verdacht van financieel wangedrag bij Nissan. Sinds de voormalige voorzitter van het Japanse Nissan half november werd gearresteerd, is zijn voorarrest al verschillende keren verlengd. Normaal loopt de huidige verlenging tot 10 maart. Maar de advocaat van Ghosn vreest dat hij tot de start van zijn proces - mogelijk pas over een halfjaar - in de gevangenis moet blijven.