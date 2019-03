Gevallen Renault-topman op borgtocht vrij

De gevallen topman van zowel Nissan als Renault mag van de rechter in Tokio op borgtocht worden vrijgelaten. De Japanse staatsomroep NHK meldt dat Carlos Ghosn dinsdag zijn cel mag verlaten als hij 1 miljard yen (bijna 8 miljoen euro) heeft betaald.

Ghosn zit al meer dan drie maanden vast in een Japanse cel op verdenking van fraude. Zijn advocaten slaagden er niet in om hem op borgtocht vrij te krijgen. Vorige maand wisselde Ghosn van juristen, met duidelijk meer succes.

Ghosn mag van de rechter Japan niet verlaten. Ook worden in zijn huis camera's opgehangen en mag de voormalige topman geen contact hebben met derden.

'We zijn erg blij dat onze borgtochtaanvraag is goedgekeurd', zegt Ghosns advocaat Junichiro Hironaka. 'De voorwaarden voor de borgtocht zijn streng, maar we zullen ervoor zorgen om eraan te voldoen.'