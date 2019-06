'Ghosn versluisde 3 miljoen euro van Renault naar persoonlijk fonds'

Via een autodistributeur in Oman vloeide 350 miljoen yen (2,9 miljoen euro) naar een investeringsfonds in Libanon gecontroleerd door de voormalige Renault-ceo Carlos Ghosn. Dat schrijft de Japanse krant Asahi op basis van gerechtelijke bronnen.

CEO reserve

Volgens de Japanse krant Asahi kwam het Renault-geld van een 'CEO reserve', die ter beschikking stond van Ghosn. De bijna 3 miljoen euro werd in 2011 in het investeringsbedrijf in Libanon geparkeerd.

Ghosn, ooit een v an de meest bejubelde managers in de autosector, werd in november vorig jaar aangehouden in Tokio. Na zijn vrijlating werd hij in april weer opgepakt. Dankzij het betalen van een borg, kon hij enkele weken later de cel verlaten, maar hij moet zich in Japan ter beschikking van het gerecht houden.