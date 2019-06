Gimv koopt Belgisch automobielbedrijf Alro

Alro is gespecialiseerd in het lakken en coaten van auto- en vrachtwagenonderdelen. Quasi alle grote autoproducenten zijn er klant, goed voor 106 miljoen euro omzet.

De oprichtersfamilie Thijs startte vorig jaar de zoektocht naar een koper voor haar belang (90%) in Alro. Die zoektocht mondt nu uit in de verkoop aan investeringsmaatschappij Gimv. Financiële details van de transactie worden niet vrijgegeven. Het management had voor de deal de resterende 10 procent in handen en gaat extra investeren waardoor dat belang 'significant' zal opgetrokken worden.

Alro is gespecialiseerd in lakken (coaten) metalen en kunststoffen onderdelen in auto's en vrachtwagens. Alro is marktleider in zijn niche, zowel in West- als in Oost-Europa.

Bijna alle grote autoconstructeurs (onder meer BMW, Audi, Citroën, Fiat, Opel, Mercedes, Volvo, Volkswagen) zijn klant. Bij de vrachtwagenbouwers nemen onder meer DAF, Volvo, Van Hool, Scania en Renault Trucks producten van Alro af.

e-tron

Alro werkt ook mee aan de elektrische Audi e-tron die in Vorst wordt geproduceerd. Het lakt voor die elektrische auto de omhulzing van de batterijen en ook delen van de voor- en de achterbumper.

Alro haalde in 2017 zowat 106 miljoen euro omzet en 10 miljoen euro brutobedrijfswinst. Het telt een duizendtal werknemers verspreid over vestigingen in België (Genk, Dilsen-Stokkem), Nederland (Heerlen) en Slovakije (Trnava).

Alro, opgericht in de jaren zeventig, heeft een woelig verleden en kende in de loop der jaren verschillende investeringsfondsen als aandeelhouder waaronder Barclays, NIB Capital en Lessius. In 2009 slaat de crisis in de autosector toe en moet de helft van het personeel plaats ruimen waarna LRM dankzij een kapitaalinjectie het bedrijf van de afgrond redt.