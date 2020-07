Gratis geld stuwt Tesla naar poleposition

'We stoppen niet vooraleer elke auto op de weg elektrisch rijdt.' Elon Musk staat bekend voor zijn boude uitspraken. Maar nadat de in Zuid-Afrika geboren ondernemer jarenlang werd weggelachen wegens zijn gekke stunts en gemiste deadlines, haalde hij gisteren zijn slag thuis.

Gratis geld

De onwaarschijnlijke beursrit van Tesla is te danken aan verschillende factoren. Het bedrijf profiteert ten volle van de openstaande geldkraan van de centrale banken. Bij de huidige nulrente is (verhoopte) winst ver in de toekomst plots evenveel waard als winst nu. Daarom zijn duur ogende ‘ groeiaandelen ’ zeer gegeerd. De Robinhoods, het leger jonge beleggers dat tijdens de lockdown de beurs ontdekte, vallen massaal voor spelers als Tesla.

Volkswagen wil in september zijn tegenstander van het Model 3 op de markt brengen. Maar de lancering van de VW ID3 loopt vast op allerlei softwareproblemen, die ei zo na de kop kostten van VW-CEO Herbert Diess. Toyota, de pionier in hybride wagens, miste de trein van de e-auto compleet.

Hoop

Nadat Tesla de verliezen jarenlang opstapelde, boekt het bedrijf al drie kwartalen op rij winst. Tesla verkocht in 2019 meer auto's dan in de twee jaren voordien samen. Eind vorig jaar leverde het bedrijf de eerste auto Made in China af. En Tesla begon de bouw van zijn eerste Europese Gigafactory in het hol van de leeuw: Duitsland.