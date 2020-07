Groene certificaten zijn winstmotor van Tesla

De kwartaalwinst die Tesla neerzet, is vooral te danken aan de groene certificaten die het krijgt voor de productie van zijn elektrische wagens.

Tesla oogstte applaus op alle banken omdat de autobouwer het vierde kwartaal op rij met winst kon afsluiten. De anticipatie op die mijlpaal dreef de waardering van het bedrijf van Elon Musk deze maand boven de symbolische kaap van 300 miljard dollar, nog meer dan Toyota en Volkswagen samen.

428 miljoen dollar Regulatory credits In de kwartaalcijfers van Tesla staan voor 428 miljoen dollar (369 miljoen euro) aan regulatory credits, vergelijkbaar met groenestroomcertificaten.

Wie onder de motorkap van Tesla's financiën kijkt, ziet dat de winst niet zozeer komt van de verkoop van zijn elektrische wagens. In de omzet van het tweede kwartaal duiken 428 miljoen dollar (369 miljoen euro) aan regulatory credits op. Dat bedrag is hoger dan de operationele winst (327 miljoen dollar). Met andere woorden: haal die regulatory credits uit de resultatenrekening en de cijfers van Tesla kleuren rood.

Maar wat is die winstmotor van Tesla precies? Het gaat om een waaier aan certificaten verbonden aan milieudoelstellingen die Tesla kan verkopen. Ze zijn vergelijkbaar met onze groenestroomcertificaten voor zonnepanelen of windturbines. Eigenaars van een zonnedak of een windpark krijgen voor hun geproduceerde groene stroom een hoeveelheid certificaten. Die hebben een bepaalde waarde omdat energieleveranciers verplicht zijn een bepaalde hoeveelheid certificaten in te leveren. Ze kunnen zelf groene stroom produceren of certificaten opkopen van anderen.

In de Verenigde Staten zijn er allerlei gelijkaardige systemen, zoals de Zero Emission Vehicle-regelgeving (ZEV) in Californië, die autobouwers verplicht een bepaald quotum aan elektrische wagens op de markt te brengen. Tesla, dat uitsluitend elektrische wagens in zijn gamma heeft, overschrijdt dat quotum en kan zijn overtollige credits verkopen aan concurrenten zoals de giganten Fiat Chrysler en General Motors uit Detroit.

Maar Tesla, dat ook actief is in zonnepanelen en batterijen om stroom op te slaan, haalt ook tal van inkomsten uit andere overheidssystemen voor het terugdringen van broeikasgassen, brandstofbesparing en schone brandstoffen in meerdere Amerikaanse staten en andere landen.

Die inkomsten nemen fors toe omdat de autoverkoop van Tesla groeit. In 2017 bedroeg de post regulatory credits nog 360 miljoen dollar. Vorig jaar was dat al 594 miljoen dollar. Dit jaar krijgen ze wellicht de status van blockbuster - meer dan 1 miljard dollar omzet - want in de eerste jaarhelft zat Tesla al aan 782 miljoen dollar.

En die inkomsten zetten een turbo op de winstcijfers. Tegenover die credits of certificaten staan geen rechtstreekse kosten. Ze komen gratis bij de productie en vloeien zo meteen door in de onderste lijn van de resultatenrekening.

Tesla-sceptici zeggen dat het bedrijf de cijfers opsmukt door die inkomsten. Maar dat Tesla zijn overtollige credits verkoopt, is toegelaten en perfect logisch, want ze hebben een grote waarde. De credits zijn een inherent onderdeel van Tesla's business, net zoals groenestroomcertificaten groene-energieprojecten rendabel maken.