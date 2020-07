Grote ongerustheid bij busbouwer Van Hool

Bij busbouwer Van Hool in Lier is het alle hens aan dek. De coronacrisis heeft een gat geslagen in de bestellingen, de omzet keldert, in de fabriek in Macedonië zijn 300 mensen ontslagen, in België 70 tijdelijke jobs geschrapt en de bouw van de fabriek in de VS wordt on hold gezet.

'De toestand is ongezien', zegt een ongeruste topman Filip Van Hool in een gesprek met De Tijd. 'Ik zie pas in 2023 een normalisering. Dit en volgend jaar boeken we verlies. We kunnen niet uitsluiten dat ook in België ontslagen vallen.'

De vakbonden houden hun hart vast. 'Ik heb onlangs op een vergadering mijn mensen de wet-Renault uitgelegd', vertelt Christophe Van Audenhove van de liberale vakbond ACLVB. 'Dat zegt genoeg.' Volgens hem is de toestand niet langer houdbaar. 'Het toerisme en het busvervoer liggen plat en de meeste tourcaroperatoren stellen hun bestellingen uit. Macedonië is niet langer het goedkopere vangnet van Van Hool, want die fabriek wordt evengoed getroffen.'

De verlenging van de tijdelijke werkloosheid tot eind dit jaar geeft het bedrijf enige ademruimte. 'Maar je kan je de vraag stellen hoe een bedrijf het kan rechtvaardigen dat een groot deel van zijn werknemers tot minstens eind dit jaar voltijds thuis zit. Dan verliest men de voeling met het bedrijf', zegt Van Audenhove.

Ongerustheid

In Lier zijn volgens de bonden de afgelopen maanden een honderdtal mensen weg, omdat hun tijdelijk contract niet is verlengd, omdat ze elders een job vonden of omdat ze iets makkelijker met prepensioen konden.

Op de jongste ondernemingsraad is gezegd dat de productie in het najaar mogelijk zakt naar één bus per week. Dat is dramatisch. Christophe Van Audenhove ACLVB

Van Audenhove: 'Er heerst grote ongerustheid. Het is afwachten of meneer Van Hool op die manier wil blijven werken. Bij de busafdeling zijn 1.000 van de 1.750 mensen werkloos en het ziet er niet naar uit dat dat dit jaar nog verandert. Op de jongste ondernemingsraad is gezegd dat de productie in het najaar mogelijk zakt naar één bus per week. Dat is dramatisch. Gelukkig is er nog de afdeling industriële voertuigen, maar die vertegenwoordigt slechts 20 procent van de omzet. We verwachten ons dit najaar aan iets.'

'Er is nog niets officieel aangekondigd, maar we zijn ongerust', zegt ook Hans Verreth van het ACV. 'Het is koffiedik kijken zowel voor meneer Van Hool als voor ons. Ik hoor nu dat er een tweede coronagolf op komst zou zijn. Dat kan het alleen maar erger maken. Voorlopig is er nog niets officieel aangekondigd.'