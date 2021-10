Guido Dumarey grijpt naast Spaanse Nissan-fabrieken

De autogroep Punch Motive van de Vlaamse ondernemer Guido Dumarey maakt waarschijnlijk geen kans meer om de Spaanse Nissan-fabrieken in te lijven.

De Japanse autobouwer Nissan is van plan om vestigingen in en rond de Spaanse stad Barcelona eind dit jaar te sluiten. Dat komt omdat de productie van pick-ups er slabakt. Nissan wil daarom zijn Europese activiteiten concentreren in het Britse Sunderland.