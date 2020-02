Guido Dumarey koopt Italiaans engineeringcenter van GM

Guido Dumarey nam enkele jaren geleden al een versnellingsbakkenfabriek van General Motors over in Straatsburg.

Ondernemer Guido Dumarey (Punch Group) neemt een vestiging in Turijn met 720 mensen over van de Amerikaanse autobouwer General Motors (GM).

Zeven jaar nadat Guido Dumarey een versnellingsbakkenfabriek met 1.000 werknemers in Straatsburg overnam, sluit de automobielondernemer een nieuwe deal met gigant General Motors. Geen grote fabriek deze keer, wel een enorm onderzoekscentrum in het Noorden van Italië.

GM, dat zich met de verkoop van Opel grotendeels uit Europa heeft teruggetrokken, verkoopt zijn Propulsion Engineering Center in Turijn. Dat is een vrij nieuw onderzoeks- en testcentrum: het werd in 2005 opgericht en zit sinds 2008 op de universitaire campus van de Politecnico di Torino.

720 Werknemers Het centrum in Turijn telt 720 ingenieurs en technici.

Het onderzoekscentrum met 720 mensen is gespecialiseerd in dieselmotoren, maar ontwikkelt ook elektronica, controlesystemen, brandstofcellen en is bezit met artificiële intelligentie, legt Guido Dumarey uit. De ondernemer kent het centrum al sinds hij de fabriek in Straatsburg overnam. 'Ik heb vanaf 2015 regelmatig op de deur geklopt, maar nu is er een deal. er was veel interesse, onder andere uit China en India', zegt Dumarey.

Het centrum werkte vooral voor moederbedrijf General Motors, maar had ook andere klanten. In een eerste fase zal het nog tot eind 2021 heel wat opdrachten voor GM uitvoeren. 'We gaan op zoek naar nieuwe klanten', zegt Dumarey. 'Het sluit aan bij de andere onderzoekscentra die we hebben: in Straatsburg (versnellingsbakken), in Silverstone (vliegwieltechnologie) en Sidney (New Technology Driveline).'

Diesel

Dumarey gelooft nog in diesel. 'Dieselmotoren zijn nooit zo schoon geweest als nu', klinkt het. 'De focus van het onderzoekscentrum blijft diesel, maar er is ook aandacht voor elektrisch en hybride diesel. Hij kijkt in de eerste plaats naar bestelwagens. 'Daar is elektrificatie niet ideaal want batterijen nemen er te veel laadvermogen in', zegt Dumarey.