Helft minder Citroëns verkocht in tien jaar

Het Franse automerk Citroën wil zijn ingestorte verkoop in België aanzwengelen met een reeks nieuwe modellen en een versnelde afbouw van zijn dealernetwerk.

De tijd dat elke Belg droomde van een luxueuze DS of een sympathiek 2CV’tje (‘geitje) van Citroën, ligt ver achter ons. Het Franse automerk zag zijn verkoop in België het afgelopen decennium halveren. Terwijl Citroën in 2006 nog meer dan 55.000 nieuwe auto’s in België verkocht, is dat aantal vorig jaar voor het eerst onder 25.000 gezakt. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Citroën is niet het enige automerk dat sterk aan verkoop inboet. Ook andere volumemerken, zoals zustermerken Peugeot en Opel, verkopen heel wat minder auto’s dan tien jaar geleden. Alle volumemerken werden de voorbije jaren gesandwicht tussen de premiummerken Mercedes, BMW en Audi, die erg populair zijn als bedrijfswagen, en de budgetmerken Dacia (deel van Renault), Skoda (deel van Volkswagen) en het Zuid-Koreaanse Kia, die aanslaan bij prijsgevoelige particulieren.

Geen beterschap

In tegenstelling tot Peugeot slaagt Citroën er niet in de negatieve verkooptrend te stoppen. Zo ging het merk vorig jaar op de groeiende Belgische markt opnieuw een procent achteruit. Ook 2018 brengt voorlopig geen beterschap. In januari, de traditionele topmaand voor de autosector, daalde de verkoop van Citroën met 8 procent tegenover dezelfde maand in 2017, terwijl de Belgische autoverkoop 10 procent steeg.

‘We zijn niet tevreden met die daling’, zegt Edouard Marlin, de zoveelste nieuwe directeur van Citroën Belux. ‘In de rest van de wereld, behalve in China, gaat Citroën vooruit.’ De jonge Fransman wijt de zwakke resultaten in België aan het onduidelijke imago van het merk.

Veel korting

‘Citroën heeft altijd een ander DNA gehad, dat meer rond feel good draait. Maar we werden aanzien als een merk dat te veel korting geeft, en niet zeker is van zijn producten. We moeten sexy zijn en meer uitpakken met ons gedurfde karakter omdat de klanten daarvan hielden. Dat is een wereldwijde oefening, maar in België hebben we wat vertraging opgelopen in het overtuigen van de klant.’

Schermvullende weergave 9.000 Belgen parkeerden vorig jaar een gloednieuwe Citroën C3 in hun garage. ©AFP

Marlin rekent op een groot productoffensief om de rode verkoopcijfers te doorbreken. Eind 2016 kwam Citroën al met een nieuwe versie van de kleine berline C3. Vorig jaar lieten de Fransen dan weer de mini-SUV Aircross los op de markt.

De C3 steeg vorig jaar met bijna 9.000 verkochte exemplaren naar de zevende plaats in de lijst van populairste modellen in België. Dit jaar lanceert Citroën de nieuwe versie van de populaire gezinsbestelwagen Berlingo en de compacte SUV C4 Cactus, weliswaar zonder de kenmerkende stootkussens (‘airbumps’) aan de zijkant.

Te laat op de SUV-trein

Maar de vraag is of die nieuwe auto’s aanslaan. De modellenstrategie van het merk was de voorbije jaren geen succes. ‘Citroën sprong te laat op de trein van de SUV’s en de Cactus sloeg niet aan zoals verhoopt’, zegt Tony Verhelle, hoofdredacteur van AutoGids. De luxelijn DS, aanvankelijk een onderdeel van Citroën, werd een apart merk, maar flopt.

Toch is Marlin optimistisch. Hij hoopt dat de verkoop aan particulieren, veruit de belangrijkste doelgroep van Citroën, dit jaar tien procent groeit. De in België erg belangrijke leasemarkt, waar Citroën vandaag zwak staat, moet op termijn even belangrijk worden als de particuliere verkoop.

Sanering bij dealers

Daarnaast trekt Marlin zich op aan de markt van de bestelwagens, waar Citroën vorig jaar negen procent groeide. Met bijna 9.000 verkochte bestelwagens, die niet onder de inschrijvingscijfers van de nieuwe auto’s vallen, bezet het Franse merk plaats vier in die boomende markt.

136 In 2019 wil Citroën nog 136 dealers overhouden. In 2014 waren dat er nog 253.

Naast de nieuwe modellen versnelt Citroën ook de consolidatie van zijn Belgische dealernetwerk. Citroen, dat vroeger in elk dorp een garage had, wil zijn aantal verkooppunten van 253 in 2014 terugbrengen naar 136 in 2019. Het aantal concessies moet dalen van 60 naar 40, terwijl vorig jaar nog sprake was van 52 overblijvers.

Deze zomer hebben alle dealers van Citroën alvast hun opzeg gekregen. Door de noodzakelijke consolidatie slaan de 40 uitverkoren concessiehouders snel hun vleugels uit. De West-Vlaamse groep Linden, het Limburgse Bruyninx en het Waalse Schyns zijn op overnamepad. De garages Verhelst (Citroën) en Steenbeke (Peugeot) slaan in Oost-Vlaanderen de handen in elkaar. Nochtans eist PSA, het moederbedrijf van Citroën, niet langer dat één concessiehouder zowel Citroën als Peugeot moet verkopen. Die vraag botste op veel kritiek in het netwerk aangezien Citroën en Peugeot eigenlijk concurrenten zijn.