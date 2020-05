Hertz vraagt faillissement aan in VS

Hertz gooit de handdoek in de VS. In Europa is dat nog niet het geval.

Autoverhuurbedrijf Hertz, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis, heeft in de Verenigde Staten en Canada bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. Europa is voorlopig niet getroffen.

'De impact van Covid-19 op de vraag naar reizen was zo plotseling en dramatisch en veroorzaakte een abrupte daling van de inkomsten van het bedrijf en op toekomstige boekingen', aldus Hertz in een persbericht.

De faillissementsaanvraag is niet van toepassing op de belangrijkste regio's, waaronder Europa, Australië en Nieuw-Zeeland, waar het bedrijf ook actief is.

Eerder meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen dat overleg tussen de autoverhuurder en zijn schuldeisers over uitstel van betaling was vastgelopen. Later op vrijdag verliep een deadline.