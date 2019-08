Het koningspaar van de tankstations

In vijf jaar tijd vertienvoudigde het Bornemse familiebedrijf Maes zijn tankstations. Ondanks de lage marges en de onpopulaire diesel trekken voormalig truckchauffeur Dirk en boekhouder Luc Maes richting 1 miljard omzet. ‘Het maakt niet uit welke liters ik verkoop, als ik maar liters verkoop.’

Perfect getrimde groenpartijen, moderne kantoren en vier brandschone pompen, waar net een even propere tankwagen in groen-rode kleuren voorbijrijdt. Wie tankstations met vuil en smurrie verbindt, is bij het brandstoffenbedrijf Maes aan het verkeerde adres. ‘We letten enorm op properheid’, zegt Dirk Maes. ‘We hebben een eigen handcarwash voor onze voertuigen. Het is ons visitekaartje op de baan.’

Hofleverancier In juli raakte bekend dat het kasteel en de serres van Laken vanaf volgende winter grotendeels verwarmd worden met de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek. Dat is slecht nieuws voor de mazoutleverancier van de koning: Maes. ‘De populariteit van mazout daalt in België al jaren, maar wij zijn tot nu toe in staat geweest onze volumes stabiel te houden in een krimpende markt’, zegt Dirk Maes. ‘30.000 euro om kabel naar laadpaal te trekken’ Dirk Maes gelooft niet erg in elektrische auto’s. Het bedrijf heeft in België maar vijf laadpalen staan. ‘We hebben geen enkel tankstation met een restaurant’, zegt de zaakvoerder van het gelijknamige brandstoffenbedrijf. ‘Bij ons gaan mensen geen 3 uur wachten om op te laden. Als we een tankstation vernieuwen, zetten we soms een laadpaal. Maar 80 procent van het laden gebeurt thuis of op het werk. Op straat zijn enkel snelladers nuttig. Maar de investeringen daarvoor zijn erg groot. ‘We betalen 30.000 euro om een kabel door te trekken, als netbeheerder Fluvius al in staat is om het nodige vermogen te leveren.’ Volgens Maes zullen diesel en benzine uit de pomp de komende twintig jaar nog de boventoon voeren.

In de inkomhal hangt een metershoog staatsieportret van Jef Maes. Hij startte in de jaren 60 een handel in smeerolie, maar schakelde snel over naar brandstoffen en mazout. Zijn zonen Dirk (59) en Luc (54) namen het Bornemse familiebedrijf in 1985 over. De mediaschuwe Luc, die meteen na de foto wegrent, doet de boekhouding en de verkoop en aankoop van producten. Dirk beheert de tankstations, regelt de technische kant van de zaak en voert het woord. ‘Er zijn hier twee bazen en geen CEO’, zegt Dirk Maes.

Dirk Maes begon op zijn twintigste als truckchauffeur in het familiebedrijf. Dat pionierde toen met de uitbating van automatische tankstations zonder bediening. ‘De mensen verklaarden ons gek.’ In 1985 deed het bedrijf zijn eerste overname. Het kocht een tankstation van Mobil in Mechelen, zonder vergunning en zonder personeel. Stap voor stap nam Maes vestigingen over van klanten die de zware investeringen door de nieuwe milieunormen niet zagen zitten. ‘We stelden die mensen voor: we richten uw parking in en baten het station uit.’

Olievlek

Terwijl Maes zich aanvankelijk beperkte tot de streek rond Bornem, breidde het bedrijf als een olievlek uit. Een reuzenstap volgde in 2013, toen Maes 30 stations van Esso in het Antwerpse overnam. Het familiebedrijf besliste Esso te gebruiken voor de verdere uitbreiding in Limburg. ‘Vroeger waren we heel lokaal. We werden gerekend tot de ‘witte pompen’ van Pakistanen, die een slechte reputatie hadden.

Vorig jaar schakelde Maes een versnelling hoger met de overname van 19 tankstations in Oost- en West-Vlaanderen van de bouwfamilie Desimpel. Door de aankoop van de tankstations van Octa+ belandde Maes voor het eerst in Wallonië. Enkele maanden geleden slokte Maes de GUVVI-groep op, die 21 West-Vlaamse Esso-stations van de families Vantieghem en Vuylsteke omvat. Brandstoffen Maes groeide van 45 tankstations voor de Esso-deal in 2013 naar bijna 300 vandaag. ‘Ooit vond ik 20 tankstations indrukwekkend, vandaag is dat klein.’

Hoewel Maes veel eigen tankstations heeft, kiest het bedrijf er bewust voor veel nieuwe vestigingen onder de merknamen Esso of Shell uit te baten. ‘Tot vandaag waren we niet actief in Wallonië. Door de overname van Octa+ moeten we een keuze maken: ofwel nemen we een A-merk, ofwel noemen we ze allemaal Maes, maar dan is een enorme reclamecampagne nodig. Sommige mensen kijken naar de prijs, sommigen naar het merk. Een groep mensen denkt dat de benzine beter is bij pakweg Esso of Shell. Dat is absurd, maar dat is zo. Chapeau voor die multinationals. Voor mij maakt het niet uit welke liter ik verkoop, als ik maar liters verkoop. Als ik daarvoor het logo van een multinational moet plakken, dan is dat zo.’

De omzet in onze sector is enorm hoog, de winst enorm laag. Dirk Maes cotopman Maes

Door zijn overnamestrategie is het familiebedrijf Maes uitgegroeid tot de derde grootste tankstationsuitbater van het land, na Total en Q8. De firma speelt een aardige rol in de consolidatiegolf die over de sector in België rolt. De reden van de enorme consolidatie is eenvoudig. De marges in de sector zijn flinterdun. Uit een omzet van 580 miljoen, een vijfde meer dan het jaar voordien, puurde Maes in 2018 een bedrijfswinst van amper 3 miljoen euro.

‘Onze omzet wordt voor een groot deel bepaald door de accijnzen’, zegt Dirk Maes. ‘De omzet is enorm hoog, de winst enorm klein. Alleen schaalgrootte garandeert een rendabele business. We geven heel veel korting aan de pomp. Van de vastgelegde distributiemarge van 17 cent per liter geven wij gemiddeld 15 cent aan de klant omdat een groot stuk van het cliënteel enkel naar de prijs kijkt.’

Door de recente overnames verwacht Maes dit jaar met amper 140 werknemers een omzet van 700 à 800 miljoen te halen. ‘Eigenlijk zijn we een klein bedrijf. We moeten alle dagen op de kleintjes letten’, zegt de zaakvoerder.

Belegd broodje

Maes Energy & Mobility Officieel > Etablissementen J. Maes Zonen. Opgericht > in 1964 door Jef Maes. Vandaag in handen van zijn zonen Dirk en Luc Maes. Hoofdzetel > Bornem. Activiteit > belevert 289 tankstations van de merken Maes (108), Esso (125) en Shell (56) en levert elk jaar 100 miljoen liter huisbrandolie. Werknemers > 140. Omzet > 580 miljoen euro (2018). Bedrijfswinst > 3,2 miljoen euro.

Concurrenten als Q8 drijven hun inkomsten op door naast het tankstation ook kleine supermarkten uit te baten. ‘De grotere convenience tankshop is de vervanger van de vroegere buurtwinkel. Waar zoek je tegenwoordig een belegd broodje? In het tankstation, want in het centrum raak je je auto niet kwijt! Op zondag om 8 uur vind je daar croissants die even lekker zijn als bij de bakker. De prijs ligt iets hoger maar het voordeel is dat zo’n winkel makkelijk is.’