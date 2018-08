Hoe Elon Musk Tesla onderuit praatte

Elon Musk, topman van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla, geeft in een interview met The New York Times toe er doorheen te zitten. Zijn straffe uitspraken deden Tesla kelderen op de beurs.

De creatieve ondernemer en enfant terrible kwam vorige week in een storm terecht nadat hij via een tweet aankondigde zijn bedrijf Tesla, de elektrischewagenfabrikant, van de beurs te halen.

Die tweet werd tot in het oneindige geanalyseerd, met heel wat theorieën - zowel over de toekomst van zijn bedrijf als over zijn persoonlijkheid - als gevolg.

Musk maakt nu zelf een einde aan het gespeculeer met een wel erg openhartig interview met de Amerikaanse krant The New York Times dat vrijdag duchtig werd gelezen en becommentarieerd. 'Dit jaar was het meest moeilijke en pijnlijke jaar uit mijn carrière. Het was ondraaglijk, martelend', aldus Musk.

Musk's openhartigheid werd niet door iedereen geapprecieerd: het aandeel zakte vrijdag op de beurs in New York zowat 8 procent.

Dit zijn enkele highlights uit het opmerkelijke interview van Musk dat Tesla op de beurs onderuit liet gaan.

Over de befaamde beursexit-tweet

Die tweet verstuurde Musk tijdens een ritje met zijn Tesla Model S naar de luchthaven, vertelt hij in het interview. Met de tweet wilde Musk transparantie verschaffen over het proces rond de beursexit. Het probleem was dat niemand binnen Tesla de inhoud van de tweet controleerde voor de CEO die verstuurde. Dat geeft hij nu zelf toe en blijkt uit zijn relaas in de krant.

De inhoud van de tweet zorgde voor heel wat commotie. Het aandeel van Tesla koerste fors hoger, voor de techbeurs Nasdaq de handel stillegde. Dat gebeurde omdat Musk benadrukte dat hij het kapitaal had om Tesla van de beurs te halen. Dat bleek achteraf niet helemaal waar. Als die bewering niet klopt, riskeert Musk een beschuldiging van fraude en koersmanipulatie.

Musk zegt in het interview dat de financiering in kwestie wel degelijk ging over de potentiële investering van het Saoedisch staatsfonds, dat een beursexit ondersteunt.

Hoewel de tweet hem de furie van de financiële markten en een officieel onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC opleverde, heeft de ondernemer geen spijt van zijn befaamde tweet. 'Waarom zou ik?', zegt Musk daarover in The New York Times. Volgens hem kreeg hij daarover geen interne klachten. 'De bestuursleden hebben niet geklaagd tegen mij over die tweet. Ik heb zeker geen boze telefoontjes gekregen van hen.' Maar twee bronnen van The New York Times ontkennen dat. Ze zouden woedend geweest zijn.

Bovendien zegt hij niet van plan te zijn twitter-account te verwijderen, hoewel sommige bestuursleden van Tesla niet van zijn impulsief getwitter houden.

Over wiet

Door in zijn tweet de prijs op 420 dollar per aandeel vast te leggen, vermoedden sommigen dat Musk cannabis gebruikte tijdens het tweeten. Het getal 420 is namelijk een verwijzing naar het gebruiken voor marihuana. Musk ontkent dat hij stoned was. Tijdens het interview legt hij uit hoe hij aan dat specifieke bedrag kwam. Hij mikte op een premie van 20 procent op de beurskoers. Dat zou uitkomen op 419 dollar, waarop hij besloot op 420 dollar af te ronden.

'Het leek me betere karma op te leveren op 420 dollar dan op 419 dollar. Maar voor alle duidelijkheid: ik was niet aan het blowen. Wiet is niet zo nuttig voor de productiviteit. Er is een reden dat het 'stoned' heet. Je zit gewoon als een steen als je wiet hebt gebruikt.'

Over zijn (mentale) gezondheid

Vijftien jaar aan de top eist duidelijk z'n tol. Musk spreekt over werkuren van 120 uur per week. Zijn laatste vakantie, van een week, dateert volgens hem van 2001.

Maar zelfs dat wil Musk geen vakantie noemen omdat hij toen zijn huis niet kon verlaten door de ziekte malaria. Ook miste hij net niet de trouw van zijn broer, Kimbal Musk, waar hij getuige was, omdat de productie van de nieuwe Tesla-wagen 'Model 3' al zijn aandacht vroeg. Dat laatste noemde hij de 'production hell'.

De Tesla-topman haalt met de krop in de keel aan dat zijn levensstijl ten koste gaat van tijd met zijn kinderen en vrienden.

'Er waren tijden dat ik in de fabriek drie of vier dagen niet verliet - dagen waarop ik niet naar buiten ging. Ik spendeerde mijn hele verjaardag op het werk. De hele nacht. Geen vrienden, niks. Voor Tesla is het ergste voorbij, maar qua persoonlijke pijn moet het ergste nog komen.'

Hoewel Musk ontkent cannabis te gebruiken, geeft hij wel toe dat hij Ambien neemt, een zwaar slaapmiddel dat beter bekend is onder de naam Zolpidem. 'Het is vaak een keuze tussen geen slaap of Ambien.'

Over zijn toekomst bij Tesla

Volgens insiders wordt er gezocht naar een nieuwe operationeel directeur (chief operating officer, coo), iemand die enkele taken en verantwoordelijkheden van Musk kan overnemen.

Die zoektocht loopt al langer, want enkele jaren geleden benaderde Tesla Sheryl Sandberg, nu de coo van Facebook. Een bron geeft zelfs aan dat de zoektocht weer is opgeflakkerd na Musks tweet.

Hoewel Musk bereid lijkt te zijn om enkele bevoegdheden te delegeren, is hij niet van plan om zijn dubbele rol als ceo en voorzitter binnen Tesla op te geven. 'Voor zover ik weet wordt er op dit moment niet actief gezocht naar een COO.' 'Als er iemand is die de job beter kan doen, laat het mij dan alsjeblieft weten. Hij of zij krijgt de job. Is er iemand die het beter kan? Die persoon mag direct de leiding nemen.'

