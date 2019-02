'Honda Britse fabriek in 2022'

De Japanse autoproducent Honda stopt zijn autoproductie in het Britse Swindon in 2022, meldt de Britse zender Sky News maandag. 3.500 jobs staan op de tocht.

Volgens Sky News zal Honda het nieuws dinsdag aankondigen. Honda heeft nog niet op de berichtgeving gereageerd. 'Aangezien het om een speculatie gaat, geven we daar geen commentaar op', was de reactie van een woordvoerster van het ministerie van Economie. Ook de publieke omroep BBC heeft weet van de geplande sluiting.

Honda bouwde vorig jaar net iets meer dan 160.000 wagens in zijn Britse vestiging. Dat was goed voor iets meer dan 10 procent van alle wagens die vorig jaar in het VK werden geproduceerd.