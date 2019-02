Honda bevestigt sluiting Britse fabriek

De Honda-fabriek in het Britse Swindon moet in 2021 de deuren sluiten. Dat heeft de autofabrikant zopas bevestigd.

De geplande sluiting van de autofabriek lekte eerder al uit in de Britse media. Daar was sprake van 2022, maar Honda legt de sluitingsdatum in zijn persbericht nog een jaartje vroeger, in 2021.