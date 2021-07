Honderden miljoenen euro's voor Nederlandse kopers sjoemeldiesels

De Nederlandse kopers van een sjoemeldiesel van het Volkswagen-concern hebben recht op een compensatie van 1.500 tot 3.000 euro. Dat vonnis van een rechtbank in Amsterdam komt neer op een totale compensatie die kan oplopen tot 450 miljoen euro.

Bijna zes jaar geleden raakte bekend dat Volkswagen dieselauto's op de markt had gebracht die vervuilender waren dan aangegeven of tijdens tests bleek. Dat kwam omdat de autoreus geknoeid had met de software van de voertuigen. Wereldwijd ging het om zowat 11 miljoen auto's in tal van landen tussen 2009 en 2015.

Dieselgate, zoals het schandaal soms genoemd wordt, kostte VW al ruim 31 miljard euro aan boetes, reparaties en compensaties voor de kopers van de wagens. In tal van landen, waaronder België, trokken gedupeerde klanten naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. Vaak met succes.

Vergissing

Nu is er ook in Nederland een uitspraak gevallen, van de rechtbank in Amsterdam, raakte woensdag bekend. Helemaal officieel is het nog niet. De uitspraak wordt pas woensdagnamiddag formeel vrijgegeven, maar de rechtbank publiceerde het vonnis per ongeluk 's ochtends online, waarna het werd opgepikt door het Nederlandse persbureau ANP en vervolgens weer offline ging.

Het is het vonnis in de rechtszaak van de claimorganisatie Stichting Car Claim namens ongeveer 150.000 eigenaars van een VW, Audi, Seat of Skoda tegen VW, de softwareleverancier Bosch, de Nederlandse VW-invoerder PON en Nederlandse autodealers. Er kan nog beroep worden aangetekend.

Volkswagen zou moeten inzien dat er geen ontkomen meer aan is. Simon November Woordvoerder Test Aankoop

De rechtbank bepaalde dat wie een nieuwe wagen kocht recht heeft op een prijsverlaging van 3.000 euro. Voor een tweedehandsauto is dat 1.500 euro. De financiële gevolgen kunnen dus oplopen tot 450 miljoen euro. Een koper mag verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. Doet die dat niet, dan is een auto minder waard dan de koopprijs, redeneert de rechter in Amsterdam.

België

In België lopen er in Brussel een groepsvordering en een individuele procedure tegen VW, beide aangespannen door de consumentenorganisatie Test Aankoop. In beide rechtszaken wordt er pas begin 2022 gepleit, nadat pogingen van Test Aankoop om een schikking te bereiken met VW op niets uitdraaiden.