Honderdtal banen bedreigd bij Interparking

Het gaat om een kwart van de 360 banen in België. De jobs staan op het spel in Antwerpen, Brussel en Zaventem.

Corona speelt Interparking parten. In Zaventem staat het vliegverkeer op een laag pitje. Uitzicht op herstel op de korte of middellange termijn is er niet, zei CEO Roland Cracco aan Belga.