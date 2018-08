Hoop op winst geeft Tesla boost op de beurs

De waarde van het aandeel Tesla veert omhoog omdat Tesla-CEO Elon Musk heeft gezegd dat zijn bedrijf in de tweede helft van 2018 winstgevend kan zijn.

Toen de beurs donderdagochtend Amerikaanse tijd opende, werd het Tesla-aandeel meteen 8,5 procent meer waard. Beleggers reageren positief op de verklaring van Tesla-CEO Elon Musk dat winst in het derde en vierde kwartaal mogelijk is. Ook de kasstroom kan dan positief uitvallen, aldus Musk. Eerder dit jaar had de ondernemer al gezegd dat hij gelooft dat winst in het vooruitzicht ligt.

-739 miljoen Winstgevendheid De vrije kasstroom kromp van een negatieve 1 miljard dollar naar min 739 miljoen.

Als Musk zijn belofte wil nakomen, heeft hij nog werk voor de boeg. Donderdag kondigde Tesla nog aan dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar 4 miljard dollar. Maar het nettoverlies is ook gestegen, naar 717 miljoen dollar, het grootste kwartaalverlies ooit. Met de behaalde omzet klopte Tesla de verwachtingen van de beursanalisten. Het verlies was groter dan verwacht.

Geloof in Model 3

Het is wel hoopgevend dat de vrije kasstroom verbeterd is, maar hij bleef negatief. Hij kromp van een negatieve 1 miljard dollar naar min 739 miljoen.

Musk verwacht veel van de Tesla Model 3, een elektrisch aangedreven gezinswagen die aan een lagere prijs wordt verkocht dan de andere twee Tesla-modellen. Van de Model 3 zijn in juni, wanneer het tweede kwartaal eindigt, duizenden gemaakt. Die worden in het derde kwartaal verkocht.

In de kosten snijden

Daarnaast kan Tesla winstgevender worden omdat het zijn investeringsbudget heeft teruggeschroefd. Dat bedraagt nu 'nog maar' 2,5 miljard dollar voor 2018. In 2017 investeerde Tesla nog 3,4 miljard dollar. Bovendien ontslaat Tesla zoals eerder aangekondigd 9 procent van zijn 37.543 personeelsleden.

En Tesla heeft nog maatregelen genomen om de verliezen terug te dringen. Vorige week raakte bekend dat het bedrijf lagere prijzen eist van zijn leveranciers.

De boodschap dat winst in het vooruitzicht ligt, valt in goede aarde omdat Tesla al jaren verlieslatend is. Critici geloven niet dat het bedrijf winst kan maken. Dat Tesla door productieproblemen in de afgelopen jaren geregeld moest aankondigen dat het er niet in geslaagd was om het vooropgestelde aantal auto's te maken, maakte de hoon alleen maar groter.

Ook de opstart van de productie van de Model 3 liep veel vertraging op. Pas eind juni slaagde Tesla erin om 5.000 Model 3-auto's te maken op één week tijd. Een doelstelling die Musk en zijn team al veel eerder hadden willen halen. Deze maand wil Musk de productie opdrijven naar 6.000 auto's per week.