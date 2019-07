Huiszoeking op hoofdzetel Renault

Wellicht wordt de financiering van Ghosns huwelijksfeest in het kasteel van Versailles , op 8 oktober 2016, onder de loep genomen. Mogelijk heeft Ghosn dat deels met geld van Renault betaald.

Ghosn werd eind vorig jaar opgepakt in Japan. De vroegere topman van Renault en Nissan wordt verdacht van financieel gesjoemel. Ghosn zat enkele maanden in voorarrest. Hij is intussen vrijgelaten, maar mag Japan niet verlaten.