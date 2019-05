Huiszoekingen bij Dienst Inschrijving Voertuigen

De actie van het federaal parket kadert in een onderzoek naar een bende oplichters die verkopers van tweedehandswagens viseerde.

In het dossier over de criminele organisatie oplichters die twee weken geleden werd opgerold, zijn woensdag huiszoekingen uitgevoerd bij de FOD Mobiliteit, meer bepaald bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket.

'Het gaat om een dossier dat gelinkt is aan het grote dossier', zegt het federaal parket. 'Het is niet de DIV in zijn geheel die geviseerd wordt, maar één persoon die er werkt en mogelijk geholpen heeft gestolen voertuigen wit te wassen.'