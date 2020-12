Hype rond oldtimers verliest vaart

De gigantische hype rond oude auto's is voorbij. Vooral jonge oldtimers vinden moeilijk kopers.

De populariteit van oldtimers in België ging jarenlang door het dak. Tussen 2015 en 2017 piekte het aantal aangevraagde O-nummerplaten voor auto's van minstens 25 jaar oud. Maar de hype rond antieke auto's is voorbij. Vorig jaar werden nog maar 14.606 auto’s met een O-plaat ingeschreven, een derde minder dan twee jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de automobielfederatie Febiac.

Ook de prijzen van oude auto’s swingen niet langer de pan uit. De Hagi Top Index, de beste graadmeter voor de waarde van zeldzame oldtimers, daalde vorig jaar met 6,7 procent. De index verdriedubbelde sinds de lancering eind 2008, maar bolt nu achteruit.

Op een bepaald moment moest iedereen een oldtimer hebben. De prijzen voor Porsche en Ferrari zijn toen geëxplodeerd. Maar de nieuwe generatie kopers waren investeerders. Die zijn intussen weggevallen. Erwin Beerens Auto-ondernemer en oldtimerfan

‘De hype van de oldtimers ligt op zijn gat’, bevestigt auto-ondernemer en oldtimerfan Erwin Beerens. ‘Op een bepaald moment moest iedereen een oldtimer hebben. De prijzen voor Porsche en Ferrari zijn toen geëxplodeerd. Maar de nieuwe generatie kopers waren investeerders. Die zijn intussen weggevallen.’

Beerens zette zijn bloeiende oldtimerhandel Beerens Classic stop. ‘Wij hebben in 2014 beslist de voorraad af te bouwen uit schrik dat de markt implodeert. Het heeft nog drie jaar geduurd. Maar de voorbije twee jaar is de markt in elkaar gestuikt. Vroeger verkochten we 200 oldtimers per jaar, nu nog 10.’

Porsche 911

Vooral de iconische modellen, waarvan alle fans droomden, verliezen volgens kenners hun pluimen. Op de Belgische website Autoscout24 staan meer dan 200 oude exemplaren van de Porsche 911 te koop. ‘Vijf jaren geleden stond een derde van de hal van de Brusselse oldtimerbeurs vol Porsches. Dat kon niet blijven duren’, zegt Peeter Henning van de Belgische oldtimerfederatie BEHVA. ‘Er zijn zoveel Porsches 911 dat je ze met verlies verkoopt’, weet Beerens. ‘En vroeger kreeg je 1,2 miljoen euro voor een Mercedes 300SL, nu nog 900.000 euro.’

Volgens Kantor van het veilinghuis Bonhams zijn vooral de ‘youngtimers’, die jonger dan 30 jaar zijn, het slachtoffer van de dalende prijzen. ‘De belastingen, de snelheidsbeperkingen en de vervuiling pleiten tegen de automobiel. Maar oldtimers die alleen naar evenementen komen en 3.000 kilometer per jaar rijden, voelen minder de impact. Bovendien hangt de prijs af van het exacte model. Je kan vandaag een Ferrari V12 kopen voor de ridicule prijs van 30.000 euro, terwijl je voor een speciale Golf GTI misschien meer moet betalen. Kopers kunnen zaakjes doen bij verkopers die flexibel zijn met hun prijs.'

Lage-emissiezone

Volgens de Belgische oldtimerfederatie BEHVA rijden in ons land nog altijd 115.000 auto’s met een O-plaat rond. Maar topman Peeter Henning verwacht dat hun aantal verder daalt. Ten eerste is de invoering van lage-emissiezones (LEZ) in Brussel, Antwerpen en Gent een drempel voor oude, vervuilende auto’s. Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gratis automatische vrijstelling toekende aan historische auto’s ouder dan 30 jaar, mogen auto’s in Vlaanderen pas vanaf 40 jaar en tegen betaling een LEZ binnen.

Ten tweede moeten oldtimers sinds 2018 verplicht regelmatig naar de periodieke keuring. Voertuigen die voor 1990 al werden ingeschreven, krijgen dit jaar hun eerste oproeping voor de oldtimerkeuring. ‘Een aantal oude auto's zijn niet meer in orde of zijn volledig aangepast door de eigenaar, die bijvoorbeeld het dak eraf zaagde’, zegt Henning. ‘Daarom denken veel eigenaars: ik ga niet meer door de keuring geraken of het zal me veel geld kosten. Het voordeel is dat de oldtimervloot opgeschoond raakt en de echte liefhebbers overblijven.’