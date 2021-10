Iedereen bijt zijn tanden stuk op de waardering van Tesla...

Is Elon Musks Tesla een automaker, een techbedrijf, een verzekeraar of het allemaal tegelijk?

Tesla, dat in autoproductie nog altijd niet tot de mondiale top tien behoort, is meer dan 1.000 miljard dollar waard en zet zelfs de rendabelste techbedrijven in de schaduw. Analisten hebben de grootste moeite om de hoge waardering te verklaren.

Beleggers vergelijken Tesla al lang niet meer met andere beursgenoteerde automakers. Zelfs de waarderingen van de techreuzen, waarbij ruim wordt ingezet op de toekomstig verwachte winsten, verbleken bij de prijs die beleggers bereid zijn te betalen voor een van de bijna 1 miljard aandelen Tesla.

Een streepje goed nieuws - de autoverhuurder Hertz bestelt 100.000 exemplaren van de Model 3 - was voldoende om de waardering van Tesla over de drempel van 1.000 miljard dollar te stuwen.

Tesla is niet het eerste bedrijf met die mythische beurswaarde, maar in het selecte clubje van biljoenenbedrijven valt de Amerikaanse e-automaker op door zijn relatief geringe omzet en winst. Beleggers waren maandag bereid tot 108 keer de verwachte winst voor vólgend jaar te betalen voor een aandeel Tesla. Bij Apple, een cashmachine die zijn gelijke amper kent, ligt die multiple op 25.

De dagstijging van maandag verbaasde analisten. De Hertz-deal is goed voor 4,2 miljard dollar extra omzet bij Tesla, maar beleggers waardeerden het bedrijf plots 80 miljard dollar hoger. 'Waanzinnig', klonk het korte commentaar van Neil Campling, analist bij Mirabaud.

Hoe meet je de waardering van een bedrijf af? Doorgaans worden de resultaten (al dan niet in de toekomst) afgezet tegenover die van sectorgenoten. Voor Tesla lijkt het voor de hand te liggen de beurswaarde af te zetten tegen die van andere autobouwers als Volkswagen, Toyota, BMW of General Motors. Maar die vergelijking gaat al een tijdje niet meer op.

Sinds Tesla een jaar geleden Toyota onttroonde als waardevolste automaker ter wereld nam het alleen maar meer afstand van de rest. Met de waardering van 1.000 miljard is het bedrijf van Elon Musk op dit moment meer waard dan de negen grootste autoconcerns samen: van Toyota, via Volkswagen, GM, Ford, BMW tot Mercedes-moeder Daimler.

Analisten moesten dus op zoek naar andere 'peers' voor Tesla. Ze kwamen uit bij het het kruim van de techwereld, Apple, Google-moeder Alphabet, Amazon, Facebook en Microsoft. Maar ook daar lopen de waarderingsmodellen ondertussen spaak: Tesla wordt aanzienlijk hoger ingeschat.

Adam Jonas, Tesla-analist bij Goldman Sachs en een van de meest gevolgde watchers van het Musk-imperium, deed eind augustus nog een poging om de waarde van Tesla te verklaren door een waardering te plakken op de beloftevolste onderdelen van het bedrijf, zelfs als ze geen aparte businessunit zijn.

Het waardevolste onderdeel van Tesla blijft volgens Jonas de automaker: iets meer dan 40 procent van de waardering komt van de gigafactories en de vier modellen (S, 3, X en Y). Goed voor een huidige waardering van ruim 400 miljard dollar.

Veel geld, maar wellicht te verklaren met de belofte van Musk dat de Tesla-productie voorlopig nog met 50 procent per jaar groeit. Zolang de nieuwe fabrieken in Duitsland en China niet af zijn, is de vraag naar Tesla's ook groter dan het aanbod. Wie nu een nieuwe Model S wil, mag blij zijn als die eind volgend jaar geleverd wordt. Nog belangrijker is dat Tesla ondertussen winst maakt met zijn autoproductie en -verkoop.

30 miljard Tesla de verzekeraar Zelfs de verzekeringspoot van Tesla zou 30 miljard dollar waard zijn, terwijl die alleen optreedt als doorverkoper van autopolissen en alleen in Californië actief is. De internationale verzekeraar Ageas was dinsdag 8 miljard euro waard op de beurs van Brussel.

Op de tweede plaats staan de 'netwerkdiensten'. Daarmee doelt Jonas op de extra software voor autonoom rijden die Tesla-eigenaren als optie van 7.500 euro bij hun Tesla kunnen bestellen. De verwachting is dat dat dienstenaanbod de komende jaren verder wordt uitgebreid en Tesla daarmee ook een belangrijke verkoper van abonnementen wordt, iets waar beleggers verlekkerd op zijn.

Maar zelfs kleinere onderdelen, zoals de verkoop van thuisbatterijen, wordt door Goldman Sachs al op 10 procent van de beurswaarde geschat, tegenwoordig goed voor 100 miljard dollar. Zelfs de verzekeringspoot van Tesla zou 30 miljard dollar waard zijn, terwijl die alleen optreedt als doorverkoper van autopolissen en voorlopig alleen in Californië actief is. Ter vergelijking: de Belgische internationale verzekeraar Ageas was dinsdag op de beurs van Brussel 8 miljard euro waard.