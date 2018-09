Iedereen wil tweedehands Tesla

De vraag naar tweedehandse Tesla’s stijgt fors. Omdat het aanbod zo klein is, moeten kandidaat-kopers rekenen op een aankoopprijs van minstens 50.000 euro.

Tesla’s blijken op de nog jonge tweedehandsmarkt - het elektrische merk werd pas een jaar of vijf geleden in België gelanceerd - verrassend hoge prijzen te halen. De prijzen op de autowebsite Autoscout24 schommelen tussen 50.000 en 100.000 euro, wat fors meer is dan Duitse premiumwagens als BMW, Mercedes of Audi met gelijkaardige kilometrages.

Als de Duitse wagens twee derde van hun waarde verliezen, zal een Tesla over dezelfde periode maar de helft verliezen, zo schat Stani Proot van de Gentse autohandelaar Provanmotors.be. ‘De hoge restwaarde heeft te maken met het spel van vraag en aanbod. De vraag is groot en het aanbod blijft al bij al beperkt, zeker als je vergelijkt met wijd verspreide premiumwagens als een BMW 5’, zegt hij.

Bruce Lanhove van Nikola Brussels, een jong bedrijf dat zich specialiseert in Tesla, wijst ook op de waarde van de batterij. ‘De batterij in een elektrische wagen heeft een levensduur van minimaal twintig jaar bovenop haar levensduur in de auto. Je kan de batterij thuis gebruiken voor opslag. De bodemwaarde van een Tesla draait daardoor waarschijnlijk rond de 20.000 euro.’

Bedenker Elon Musk heeft altijd hoge restwaardes beloofd, maar omdat het om een nieuw merk gaat, was niet iedereen daar vooraf van overtuigd.

Ongeduldige klanten

De vraag naar tweedehands Tesla’s zit momenteel fors in de lift omdat Europese klanten nog maanden moeten wachten op Tesla's ‘betaalbare’ sedan Model 3, die wellicht minder dan 40.000 euro zal kosten. ‘Heel wat reservatiehouders voor de Model 3 kunnen niet wachten en kiezen er nu voor om een occasie Model S te kopen’, klinkt het bij Nikola en Provanmotors.be. Nikola verkoopt zowat drie tweedehands Tesla's per week. Multimerkenhandelaar Provanmotors.be verkoopt ongeveer 12 Tesla's per jaar.

Een tweede reden voor de grote appetijt op de tweedehandsmarkt is dat Tesla zijn huidige instapmodel stelselmatig duurder maakt. Een nieuwe Model S kost minstens 88.700 euro, wat voor sommige afficionado’s toch een brug te ver is. Vermoed wordt dat de Amerikaanse autobouwer die basisprijs hoger zet om straks Model 3 als een budgetvariant in de markt te kunnen zetten.

Schermvullende weergave De prijs van de goedkoopste Tesla Model S is in een aantal jaren stevig gestegen. ©MEDIAFIN

Aan de aanbodkant op de occasiemarkt hebben vroege Tesla-believers, waaronder veel bedrijfsleiders, hun wagen stilaan boekhoudkundig afgeschreven. Sommigen wachten ook geen vijf jaar om Tesla door te verkopen. ‘We kennen zelfs iemand die vijf Tesla's in zijn garage heeft staan, er elk jaar eentje wisselt en 10.000 kilometer op de teller al veel vindt’, vertelt Johnathan Wong van Nikola. ‘Negen op de tien Tesla-eigenaars die hun auto verkopen, doen dat om een nieuwe Tesla te kopen.’

Het aanbod is klein. Op Autoscout24 bijvoorbeeld staan er voor België maar 58 Tesla’s te koop. Ook op het Duitse Mobile.de zijn dat er maar 217. Daarnaast doet Tesla zijn best om de auto’s binnen het eigen net te houden (het ‘pre owned’-programma), maar ook daar is het aanbod beperkt. Ter vergelijking: Tesla verkocht in de eerste jaarhelft 509 nieuwe wagens in België.

Cowboys

Het is op de tweedehandsmarkt wel opletten geblazen voor bedriegers. ‘Er zijn cowboys op de markt die Tesla’s importeren vanuit de VS, waar ze goedkoper zijn, en hier aanbieden op de tweedehandsmarkt. Maar die wagens zijn niet gehomologeerd en hebben een ander stroomcontact’, waarschuwt Wong.

De ontluikende handel in tweedehandse Tesla's kent enkele eigenaardigheden. ‘Vreemd genoeg fluctueert de vraag mee met de beurskoers. Gaat het aandeel-Tesla omlaag, dan neemt de belangstelling af. En als er iets aan de hand is met Elon Musk, dan merken we dat ook’, zegt Wong, die zichzelf ‘Elon minded’ noemt.

‘Tesla-kopers zijn dol op opties, zoals de autopiloot. Hoe meer gadgets, hoe beter’, zegt Proot. ‘De helft van de kopers komt uit het buitenland. Een van de Tesla’s die we verkochten hebben we helpen verschepen naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar petroleum nochtans zowat gratis is.’

Deurklinken

Niet iedereen is overtuigd van de duurzaamheid van een Tesla. Op autoblogs worden allerhande mankementjes druk bediscussieerd. De vervanging van Tesla's iPad-achtige bedieningsscherm kan zonder garantie duizenden euro's kosten.

'Een Tesla heeft niet meer akkefietjes dan pakweg een BMW', zegt Wong. ‘Alleen zijn de kopers van eerste uur, die vaak uit de IT-wereld komen, pietjes precies. De passie waarmee ze op blogs discussiëren, zie je bij weinig andere merken.’

De discussies over onderdelen leiden tot een parallelle wereld aan hersteldiensten, naast die van Tesla zelf. Ook Nikola springt als onafhankelijk bedrijfje op die kar. ‘De deurklinken gaan makkelijk kapot’, zegt Wong. 'Terwijl Tesla die volledig vervangt, vervangen wij alleen het mechanische onderdeel, wat tot vier keer goedkoper is.’

Topman Elon Musk kondigde zondag op Twitter aan grotere aandacht te gaan schenken aan reparaties en het leveren van onderdelen.

Zijn de hoge tweedehandsprijzen voor Tesla een blijver? Dat hangt volgens Proot van de concurrentie af.