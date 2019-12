‘Industriële bedrijfsleiders zijn aan het roer in slaap gevallen'

Hoyer bekritiseert de traagheid van industriële ondernemingen in een interview dat morgen in de kranten van het Duitse Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zal verschijnen. ‘Sommigen zijn zich van geen kwaad bewust. Ik begrijp hun bezorgdheid om banen te verliezen, maar vele bedrijfsleiders moeten zich afvragen of ze niet in slaap gevallen zijn aan het roer. De opwarming van de aarde zal verder evolueren.’, zegt hij.