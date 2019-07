Ingenieursstudenten ontwikkelen eigen zonnepanelen

De ingenieursstudenten van de KU Leuven stelden op C-mine in Genk hun nieuwe zonnewagen voor waarmee ze in oktober deelnemen aan het wereldkampioenschap voor zonneauto’s in Australië.

De BluePoint is de achtste Belgische zonnewagen die volledig wordt aangedreven door zonne-energie. Het is wel de eerste keer dat de studenten hun zonnepanelen zelf hebben ontwikkeld.

1 miljoen Productie De productie van de wagen kostte 1 miljoen euro.

In het verleden kochten ze de cellen in Duitsland aan en lieten ze het zonnepaneel maken in de VS. Nu selecteerden ze de cellen zelf, waarna ze die met elkaar verbonden in drie lagen en ze in een beschermende flinterdunne folie hulden die op maat gemaakt werd door de polyethyleen-specialist Borealis. Dat verhoogde het lichtabsorptievermogen van het zonnepaneel.

De installatie van de panelen gebeurde bij het Tiense bedrijf Soltech, dat apparatuur en knowhow ter beschikking stelde. De cellen op de auto zijn dezelfde die worden gebruikt op satellieten.

Darwin

Het zonnepaneel op de auto is 2,6 vierkante meter groot, 1,5 millimeter dik en het kost evenveel als een Lamborghini. De auto haalt een topsnelheid van 120 kilometer per uur. Hij kostte 1 miljoen euro.

De Bridgestone World Solar Challenge start in Darwin, gaat dwars door de woestijn en eindigt 4,5 dagen later en 3.000 kilometer verder in Adelaide. De BluePoint is smaller dan zijn voorganger. De ruimte tussen de wielen en de carrosserie - die volledig op maat van de vrouwelijke piloot werd gemaakt - bedraagt op bepaalde plaatsen maar enkele millimeters.