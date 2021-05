Intel-CEO: 'Chipschaarste duurt nog jaren'

'We hebben nog enkele jaren nodig vóór we de huidige vraagexplosie bijgebeend hebben', zegt de grootste Amerikaanse chipbakker.

Het wordt duidelijk dat de de huidige chipschaarste waarmee vooral de autosector kampt, niet snel opgelost zal zijn. Eind vorige week waarschuwde Pekka Lundmark, de CEO van de Europese netwerkreus Nokia, dat hij tot 2023 een gevecht om chips verwacht. Melexis-CEO Françoise Chombar voorspelt een recordjaar 2021 dankzij het gevecht om halfgeleiders: in elke nieuwe auto die van de band rolt zitten gemiddeld 13 sensoren van de ontwikkelaar van autochips.

Min of meer eenzelfde geluid was zondagavond te horen bij Pat Gelsinger, de CEO van Intel. 'We zullen enkele jaren nodig hebben om de exploderende vraag in elk segment van onze business te kunnen bijbenen', zei de topman van Amerika's grootste chipbakker zondagavond in een gesprek met het duidingsprogramma '60 Minutes' op de nieuwszender CBS.

Gelsinger gaf impliciet ook toe dat Intel de voorbije jaren te veel op inkoop van eigen aandelen en te weinig op onderzoek & ontwikkeling was gefocust en zo de Taiwanese rivaal TSMC - 's werelds hofleverancier van krachtpatserchips - een grote voorsprong heeft laten nemen. 'We gaan de komende jaren een heel stuk minder focussen op aandeleninkopen', gaf Gelsinger toe.

Intel investeert de komende jaren fors in grotere Amerikaanse chipproductie. Met rugdekking - en financiële steun - van de Amerikaanse president Joe Biden, die de bescheiden chip 'de hoefijzernagel van de 21ste eeuw' noemt.

Nog in 60 Minutes temperde ook Mark Liu, voorzitter van wereldmarktleider TSMC, de verwachtingen voor een snelle normalisatie. Hij denkt pas tegen eind juni de 'minimumnoden' van de klanten, zeker in de autosector, te kunnen voldoen. 'Er is tijd nodig tussen grotere vraag en grotere productie', zegt Liu. 'Vooral in autochips is de toeleveringsketen lang en complex.'

De gevaarlijkste plek op aarde

Het debat over de (te) sterk van Azië afhankelijke chipproductie heeft ook een stevige geopolitieke zijde. The Economist bestempelde Taiwan, via TSMC leverancier van negen op de tien krachtpatserchips in de wereld, als 'de gevaarlijkste plek op aarde' omwille van de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten.