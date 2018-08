Jaguar Land Rover geeft oogjes aan zelfrijdende auto

De Britse autobouwer Jaguar Land Rover heeft een zelfrijdend voertuig in een testproject uitgerust met ogen. De bedoeling is dat het voertuig oogcontact maakt met overstekende voetgangers.

Omdat ruim zes op de tien voetgangers zich zorgen maken over hoe veilig het in de toekomst zal zijn om de straat over te steken, schakelde Jaguar Land Rover een team cognitieve psychologen in om de invloed van voertuiggedrag op het vertrouwen in nieuwe technologie beter te begrijpen.