Jaguar schrapt nog eens 2.000 jobs

Jaguar Land Rover wil in het volgende boekjaar (dat op 1 april begint) wereldwijd 2.000 mensen van de loonlijst schrappen. Dat maakte de Britse autobouwer Jaguar Land Rover woensdagavond bekend.

Het dochterbedrijf van de Indiase autogroep Tata Motors verklaart de nieuwe ontslagronde door de noodzaak om de kosten te drukken en zichzelf om te vormen tot een 'meer wendbare organisatie'. Fabriekspersoneel blijft buiten schot, benadrukt de constructeur. Jaguar Land Rover telt momenteel zowat 37.000 werknemers, waarvan 30.000 in het Verenigd Koninkrijk. Begin 2019 kondigde het bedrijf al 5.000 ontslagen aan als gevolg van de dalende populariteit van de dieselmotor en de kwakkelende Chinese markt.

Dalende verkoop

Hoewel Jaguar Land Rover vorig jaar nog altijd vlot winst maakte, zag het bedrijf zijn totale verkoop in 2020 bijna een kwart terugvallen. In België daalde de verkoop van Jaguar 22 procent. Daarmee presteerde het premiummerk een pak slechter dan zijn concurrenten BMW, Audi en Mercedes. Land Rover wist zijn Belgische verkoop in het coronajaar wel te stabiliseren.