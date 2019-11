Japanse gigant lijft West-Vlaams minibedrijfje in

Hitachi is een Japanse multinational met meer dan 1.000 dochterbedrijven.

Hitachi, een multinational met meer dan 300.000 werknemers, neemt Mobilease over, een leasingbedrijf met drie werknemers. ‘Wij waren ook verbaasd. Dit katapulteert ons in de Champions League.'

De Japanse beursgenoteerde gigant Hitachi - letterlijk 'zonsopgang' - levert wereldwijd meer dan 20.000 elektronische producten en diensten ‘om klanten te begeleiden bij de transformatie naar het internet der dingen-tijdperk’, en is actief in telecom, industrie, logistiek en financiën.

Hitachi > Opgericht in 1910. > Hoofdzetel in Tokio, waar het ook op de beurs noteert. > Omzet: 78,48 miljard euro. > Operationele winst: 6,25 miljard euro. > Nettowinst: 2,67 miljard euro. > Werknemers: 307.275, verspreid over meer dan 1.000 dochterbedrijven. Mobilease > Opgericht in 2016. > Omzet: 457.348 euro. > Winst voor belastingen: 45.648 euro. > Werknemers: 3.

Het spitst zich ook toe op mobiliteit, volgens de Japanners een wereld in volle transitie. Bedrijven en consumenten kopen minder auto’s en alternatieven als leasewagens en deelauto’s zitten in de lift.

De multinational, met 240.000 leasevoertuigen in de portefeuille, breidt zijn Europees netwerk uit, met dochterbedrijven in het VK, Polen, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en nu dus ook België. Het kwam uit bij het Waregemse Mobilease, dat mobiliteit ook ziet als een dienst.

‘Bij ons staat leasing centraal‘, zegt Kristof De Backer, algemeen directeur van Mobilease. ‘We waren bij de eersten om private leasing - aan particulieren dus - aan te bieden. We geloven ook in de combinatie van leasing en bedrijfsfietsen, of het leasen van elektrische voertuigen.’

Hitachi ziet vooral brood in Mobi360, een app die voor elke verplaatsing de slimste route berekent met alle mogelijke vervoersmogelijkheden. De app biedt ook een overzicht van uw mobiliteitsbudget met één centrale factuur. Ook Mobiswitch, een leasingformule voor elektrische wagens, wekte de interesse, die leidde tot de overname.

Mobilease, met een slordige 450.000 euro omzet, werd drie jaar geleden opgericht door de West-Vlaamse familie Duran. Die gevestigde waarde in de autosector baat garages van Peugeot en Citroën uit in Waregem en Roeselare.

Champion's League

‘Dit katapulteert ons vanuit de provinciale klasse direct in de Champions League’, zegt De Backer.

‘Zo’n wereldspeler komt niet elke dag aankloppen. Met de knowhow en de middelen van Hitachi kan Mobilease internationaal uitbreiden. We willen volop kunnen inspelen op nieuwe mobiliteitsbehoeften. Mobilease is een van de snelst groeiende leasemaatschappijen in België. Onder de vleugels van Hitachi is de continuïteit verzekerd.’

Voor ons is dit een eer, maar we waken over onze eigenheid. Kristof De Backer Algemeen directeur Mobilease

Hoe kan een bedrijf met drie medewerkers het verschil maken in zo’n giga-onderneming? ‘Onze grootste troef is het lokale management. Het is de bedoeling dat Mobilease blijft werken als een kleine onderneming.’