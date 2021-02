Jeep verwijdert reclame met 'The Boss' na dronken incident

De autobouwer wist de Amerikaanse rocklegende te strikken voor een Super Bowl-reclamevideo. De scoop maakt nu plaats voor rode kaken.

Een woordvoerster van het Sandy Hook-park, aan de kust van New Jersey, bevestigde deze week dat de 71-jarige Amerikaanse rocklegende Bruce Springsteen op 14 november werd gearresteerd in een natuurgebied wegens rijden onder invloed, roekeloos rijden en alcoholgebruik op een plaats waar dat verboden is. Springsteen zal waarschijnlijk eind deze maand nog via een teleconferentie voor de rechtbank moeten verschijnen.

Tot afgrijzen van vele fans dook ‘The Boss’ afgelopen zondag voor het eerst in zijn leven op in een reclamevideo, waarin hij vanuit een witte Jeep een boodschap van eenheid predikt in een sterk gepolariseerd land.

Na jaren aandringen had automerk Jeep de muzikant eindelijk weten te strikken. De commercial ging in première tijdens de Super Bowl in Florida van afgelopen zondag en was die dag de tweede meest bekeken clip.

Maar Jeep verwijderde de reclame inmiddels van zijn Twitter-feed en YouTube-pagina. De autobouwer drukt de pauzeknop in 'tot de feiten duidelijk zijn.'