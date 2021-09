Jony Ive, de man die na Apple Ferrari een nieuw tijdperk in moet loodsen

Nadat hij eind jaren 90 samen met Steve Jobs aan de wieg stond van de wedergeboorte van Apple, stort de industrieel ontwerper Jony Ive zich nu op een volgende ogenschijnlijk onmogelijke taak: een elektrische Ferrari.

Door voor Ferrari te gaan werken komt een kinderdroom van Jony Ive uit. Het was zijn liefde voor auto's die hem deed besluiten design te gaan studeren, liet hij in een zeldzaam interview in Time in 2014 optekenen.

De trots spatte uit de mededeling van Exor, de investeringsholding van de Fiat-familie Agnelli, dat ze LoveFrom, het designbureau van Ive en de nauwelijks minder iconische Marc Newson, 'voor lange termijn en meerjarig' aan Ferrari heeft weten te binden. Daarmee slaagde Exor-voorzitter John Elkann erin het meest felbegeerde ontwerpersduo op aarde binnen te halen.

De essentie Jony Ive moet vorm geven aan de eerste volledig elektrische Ferrari.

De industrieel ontwerper tekende bij Apple eerder voor onder meer de iPhone en de iPad.

De stap van Ive doet extra vragen rijzen over het geheimzinnige autoproject van Apple.

Die faam heeft Sir Jony Ive te danken aan zijn 27-jarige carriere bij Apple, waar hij twee jaar geleden vertrok. Samen met wijlen Steve Jobs tekende hij eind jaren 90 de heropstanding van Apple uit. Die kwam er vooral door de G3-desktopcomputer, waarbij Ive verantwoordelijk was voor de doorzichtige druppelvormige behuizing. Later volgden de digitale muziekdrager iPod, en bovenal de iPhone, die in 2007 de destijds almachtige Blackberry's naar het stenen tijdperk verwees.

Schermvullende weergave De G3-desktopcomputer fleurde eind jaren 90 talloze grijze kantoren op. ©rv

Ives handelsmerk, elegant design gecombineerd met een intuïtieve bediening, is sindsdien het referentiekader in industrieel design. Ives relatie met Apple-oprichter Jobs was innig. Op het oude Apple-hoofdkwartier was er een geheime, rechtstreekse gang tussen de kantoren van de twee. Ook na Jobs' overlijden in 2011 bleef Ive bij Apple, onder meer om het nieuwe cirkelvormige hoofdkantoor, Apple Park, in Cupertino te ontwerpen.

Maar twee jaar geleden trok hij - in een interview met Financial Times - de deur bij Apple na 27 jaar achter zich dicht. Hij richtte samen met Newson het designbureau LoveFrom op. Dat had Apple als eerste en lang enige klant. Sinds dit jaar is het ook duidelijk dat het reisplatform AirBnB een beroep doet op Ive en Newson 'voor de ontwikkeling van nieuwe producten'.

Bij Apple en AirBnB komt nu Ferrari. Ive krijgt er de gigantische taak om het fameuze merk het elektrische tijdperk in te loodsen. Geen sinecure voor een merk dat het belangrijkste deel van zijn roem haalt uit ronkende V8- en V12-motoren.

Ferrari-eigenaar John Elkann heeft al laten weten dat de elektrische Ferrari er in 2025 moet zijn. Er is haast geboden.

Vandaar dat de revolutie niet alleen onder de motorkap maar ook vormelijk moet plaatsvinden. Ferrari-eigenaar John Elkann heeft al laten weten dat de elektrische Ferrari er in 2025 moet zijn. Er is haast geboden.

Ive is niet de enige nieuwkomer bij Ferrari. Eerder deze maand ging Benedetto Vigna als zonevreemde nieuwe CEO aan de slag. Vigna werd weggekaapt bij de chipfabrikant (en Apple-leverancier) STMicroelectronics.

De opdracht voor Ferrari werpt meteen ook een nieuw licht op het meest geheimzinnige project van Ive's grootste klant: Apple. De afgelopen jaren gonsde het van de geruchten rondom Project Titan, de studie die Apple doet naar de ontwikkeling van een eigen auto. Hoewel Apple er zelf nooit iets over heeft gezegd, huurde het de voorbije jaren een aantal gerenommeerde managers en ingenieurs uit de auto-industrie in. Ive zou minstens zijdelings betrokken zijn bij het design van de Apple Car.