Joyriders peperen factuur van autodeelbedrijven

Terwijl een meerderheid voor autodelen kiest om sociale en ecologische motieven, jaagt een kleine minderheid de autodeelbedrijven op kosten met bewust roekeloos rijgedrag.

Een wagen van het autodeelbedrijf Poppy reed zaterdag op het Antwerpse Kiel met hoge snelheid door een rood licht. Toen hij moest uitwijken voor een auto die wel reglementair kwam aangereden, verloor de bestuurder de controle, waarna het voertuig over de kop ging en tot stilstand kwam tegen een andere wagen. Getuigen zagen vier inzittenden wegrennen.

Het gaat om de tweede total loss sinds Poppy , een filiaal van de holding D’Ieteren, nog geen drie maanden geleden in Antwerpen werd gelanceerd. De omstandigheden bij het eerste ongeval waren al even bedenkelijk: jongeren die aan joyriding deden, reden het deelvoertuig op een parking in de prak.

Geen typisch Belgisch fenomeen

‘Het groter aantal schadegevallen is geen typisch Belgisch fenomeen’, zegt Kate Croisier, verantwoordelijk voor Zipcar in België. Zipcar, een onderdeel van het autoverhuurbedrijf Avis Budget, startte in 2000. Het heeft wereldwijd 12.000 deelauto’s rondrijden.

Ook Zipcar kan met stevige verhalen uitpakken in zijn Brussels kantoor. Een van zijn auto’s kon het op de valreep recupereren, net voor die via de haven van Antwerpen naar Afrika ging vertrekken.

De schadegevallen worden steeds meer een probleem in het marktsegment van de particulieren. ‘In dit B2C-segment stellen we veel onverantwoord gedrag vast. Veel van de privéklanten doen niet aan autodelen uit sociaal of ecologisch standpunt, maar omdat ze geen autolening kunnen krijgen’, zegt Serge Starckmann, de CEO van Zen Car, een lokale aanbieder van elektrische deelauto’s in Brussel. Bij Zen Car behoort 80 procent van de klanten tot het zakensegment. ‘Als dat maar 50 procent zou zijn, kan ik beter de winkel sluiten’, aldus Starckmann.

Sommige brokkenrijders gebruiken kredietkaarten met te weinig dekking. Door steeds meer schadegevallen worden de onderhandelingen met de verzekeraars moeilijker. Een auto die in de prak is gereden kan maar na drie maanden worden vervangen en levert dus geen omzet op.

Leergeld

950 Na enkele opgemerkte schadegevallen verhoogt het autodeelbedrijf Poppy zijn franchise van 650 naar 950 euro.