Karel Bos jr. moet opnieuw aan de slag bij Bosal

Karel Bos junior leidde het bedrijf, dat zijn grootvader in 1923 had opgericht, al tussen 2002 en 2008. Dat jaar stapte hij ‘om persoonlijke omstandigheden op’ als CEO. Later bleek dat vader en zoon grondig van visie verschilden over de te volgen strategie. Bos junior wilde de winstgevende uitlatendivisie verkopen, de vader weigerde. Noodgedwongen moest Karel Bos senior op zijn 80 ste opnieuw aan de slag al CEO. Het duurde vier jaar alvorens vader en zoon tijdens een familieberaad hun meningsverschillen bijlegden.

De voorbije drie jaar werd Bosal geleid door De Wit, terwijl Karel Bos jr. vanuit zijn voorzittersstoel de strategische beslissingen mee opvolgde. Onlangs kondigde De Wit onverwacht zijn vertrek aan. Over de reden werd bij Bosal met geen woord gerept. Het Financieele Dagblad meent dat er een verschil in visie was tussen de bestuursvoorzitter en de CEO over de te varen koers. Ze waren het ook oneens over de manier waarop de chipcrisis aangepakt moet worden.