Karel Cardoen: ‘Eigenlijk ben ik geen autoliefhebber'

Met de verkoop van de autoketen Cardoen aan het Franse Aramisauto.com lijkt de loopbaan van Karel Cardoen op haar einde te lopen. Maar niets is minder waar. Vastgoed en groene ambities zijn nu de nieuwe prioriteit. ‘Het stopt nooit, hé.’

Het is een kalme middag als Karel Cardoen (66) ons met zijn step tussen tientallen auto’s in de showroom van Autostad Cardoen in Wilrijk tegemoetkomt. ‘Ik heb jicht aan de voet en kan moei- lijk stappen’, zegt de oud-CEO en bezieler van de bekende keten van autosupermarkten. ‘Maar kom mee.’ Waarop hij, slalommend tussen allerlei laaggeprijsde modellen, op zoek gaat naar een vergaderzaaltje.

Sinds deze week is de grootste zelfstandige autodetailhandel van het land, goed voor 13 supermarkten, niet langer Belgisch. Dinsdag werd bekend dat de keten voor een onbekend bedrag is verkocht aan Aramisauto.com, de Franse leider in digitale autoverkoop. Ingewijden schatten de overnamesom op enkele tientallen miljoenen euro’s.

Het is al de tweede keer dat de ‘gepensioneerde’ ondernemer Cardoen langs de kassa passeert. Drie jaar eerder verkocht hij 66 procent van zijn autobedrijf aan het investeringsfonds Kebek en bleef hij voor een derde van de aandelen aan boord. ‘Financieel was dat een gouden zaak’, zegt hij. De omzet groeide van 95 miljoen tot 160 miljoen euro - goed voor een verkooppiek van 13.000 auto’s - en de brutobedrijfswinst (ebitda) steeg van 3 tot 7 miljoen euro.

Maar ook na die dubbele verkoop denkt Cardoen - ook wel de ‘Jef Colruyt van de branche’ genoemd - nog lang niet aan stoppen.

Stapt u nu volledig uit de autohandel?

Karel Cardoen: ‘Nee, ik heb nog een ander autobedrijf, Euro Car Retailers, dat alleen auto’s exporteert. We verkopen niets op de Belgische markt. De omzet bedraagt 50 miljoen euro, er werken 15 mensen en ik heb er een afzonderlijke directeur. Het gaat om een oud-medewerker die op zichzelf wou beginnen. Hij bezit een vijfde van de aandelen en ik de rest. Ik hoef er nauwelijks naar om te zien en het brengt goed op. Die zaak blijf ik behouden. Enkele jaren geleden was er nog een derde bedrijf, Inter Lease, actief in de invoer en uitvoer van wagens. Ook daar liep het goed. We groeiden en slaagden erin meer dan 5.000 auto’s per jaar te verkopen. Maar in 2012 liep het verkeerd door een vertrouwensbreuk met het management. Het bedrijf is eraan ten onder gegaan.’

Dus niet alles wat Cardoen aanraakt, verandert in goud?

Cardoen: ‘Zeker niet (lacht). Als een ondernemer alle projecten waaraan hij begint goed afrondt, dan neemt hij niet genoeg risico. Dat is mijn persoonlijke mening. Je moet altijd en overal de grenzen aftasten. Soms loop je dan eens met je hoofd tegen de muur - dat is dan maar zo. Met Inter Lease was dat het geval. Ik heb er veel uit geleerd.’

De sector van de autoverkoop staat onder zware druk. Heel wat zelfstandige garages geven er de brui aan. Speelde dat mee in de verkoop van Cardoen?

Cardoen: ‘Niet echt. Ons marktaandeel is de voorbije jaren alleen maar gegroeid. Van alle kleine garages die stoppen, pikken wij marktaandeel mee. Onze wagens behoren niet meteen tot de topklasse en hebben doorgaans minder opties dan standaardauto’s, maar blijkbaar is daar steeds meer vraag naar. Mensen zijn minder gebonden aan een merk, ze hebben weinig zin om lang te wachten op hun aankoop en willen het allemaal hier en nu. Zelfs de kleur is voor minder van belang. Voor dat soort klanten blijkt ons aanbod beter geschikt dan dat van een klassieke dealer.’

Veroorzaakt het internet geen revolutie in de branche?

Cardoen: ‘De verkoop op het internet stelt voor ons vrijwel niets voor. Ik geloof zo’n 50 of 100 auto’s per jaar. Wat wel erg belangrijk aan het worden is, zijn mensen die thuis op internet op hun gemak beginnen te surfen in onze voorraad en daar een model vinden aan de prijs die hen interesseert. Voor 100 euro kunnen ze een optie op die auto nemen. Cardoen stuurt die dan naar de garage van hun voorkeur, zodat ze daar de auto kunnen bekijken. De 100 euro krijgen ze sowieso terug, of ze de auto kopen of niet. Die service is enorm aan het groeien. Meer dan 80 procent van de bezoekers surft naar onze website voor of na een bezoek aan de showrooms. Bricks en clicks vullen elkaar aan.’

Hoe groot is de internetverkoop bij Aramisauto.com?

Cardoen: ‘Zij verkopen 35.000 auto’s per jaar en 7 procent daarvan wordt direct online verkocht. Het web wordt daar gecombineerd met een callcenter voor mensen die bijkomende vragen hebben. Hier in Antwerpen hebben we een callcenter van twee personen, Aramisauto.com heeft er een van 50 personen. Dan krijg je een goede interactie tussen de showrooms enerzijds en de callcenters anderzijds. Die multichannelaanpak gaat Cardoen nu sneller uitrollen, met Franse ervaring.’

Was het niet de bedoeling van Cardoen om zelf op verovering te gaan in Europa?

Cardoen: ‘Dat klopt. Toen het investeringsfonds Kebek in 2015 de hoofdaandeelhouder van Cardoen werd, was het evidente scenario om in Frankrijk of een ander land een overname te doen en zo de expansie in gang te zetten. We hebben daarvoor ook een studie laten uitvoeren. Maar op een zeker moment belde Guillaume Paoli, de baas van Aramisauto- .com ons met de vraag: ‘Ik hoor dat jullie op de Franse markt komen, wij willen de stap naar België zetten, kunnen we niet praten?’ Dat is uitgemond in een voorstel tot overname door hen.’

Een niet te weigeren aanbod?

Cardoen: ‘Eigenlijk wel, ja. Achter Aramisauto.com zit geld van de PSA-groep (sinds 2016 wordt het bedrijf voor 70 procent gecontroleerd door PSA, de groep boven Peugeot, Citroën en Opel). Die heeft de opdracht gegeven om een Europees concern uit te bouwen.’

Was dat voor u niet een beetje de handdoek in de ring gooien?

Cardoen: (gelaten) ‘Mijn carrière zit er al op sinds mei vorig jaar, toen ik met pensioen ging bij Cardoen. We zijn relatief groot in België, maar in Europa betekenen we niets. Als we wilden concurreren met de grote jongens in Europa, dan moesten we meer koopkracht hebben. Stilletjes aan groeien op een buitenlandse markt is niet meer van deze tijd. Je moet snel zijn om de schaalvoordelen binnen te halen. De deal met Aramisauto.com is dan ook voor beide partijen een goede oplossing.’

Wie zijn de grote rivalen?

Cardoen: ‘In Duitsland heb je er een aantal. In de autohandel zullen de grote spelers van de toekomst de internetbedrijven zijn. Zo is er bijvoorbeeld AUTO1, een beursgenoteerd Duits bedrijf, met een enorme omzet. Dat zijn nieuwe spelers die disruptie veroorzaken. Zij hebben veel kapitaal opgehaald en zijn de markt aan het leegkopen in alle landen, vooral in het segment van de goedkopere auto’s. Aan alles voel je dat de klassieke branche niet zal overleven en dat het internet de grote winnaar wordt. Vandaag is Cardoen nog erg rendabel: met een winstmarge van 4 procent (brutobedrijfswinst of ebitda op omzet, red.) doen we zelfs beter dan Aramisauto.com. Maar wat vandaag winstgevend is, is dat niet binnen tien jaar. De dag dat de dreiging of opportuniteit van het internet doorzet - en die kans stijgt elk jaar - moet Cardoen klaarstaan.’

Blijft u nog een rol spelen in de autosector, bijvoorbeeld door een ander bedrijf over te nemen?

Cardoen: ‘Nee, dat zit er niet in. Ik ben nu met vastgoed bezig. Hier in Wilrijk heb ik zo’n 15 hectare bouwgrond liggen, waar nog van alles kan worden ontwikkeld. In Herentals hebben we een oude kazerne gekocht, waar een overdekte kinderspeeltuin en een trampolinespringpark worden gerealiseerd, en in Puurs bezitten we een terrein langs de A12 waar industriegebouwen kunnen worden neergezet. En dan is er nog Schelle, waar ik een oude elektriciteitscentrale heb gekocht. Met de provincie en de gemeente zijn we er nu een studie aan het maken om te zien wat allemaal mogelijk is. Daar steek ik veel tijd in. Vastgoed boeit me enorm.’

Meer dan auto’s?

Cardoen: ‘Ja. Het zal u misschien verrassen, maar ik ben geen autoliefhebber. Ik vind vooral het zakendoen plezant. Of dat nu met auto’s, schoenen of met andere producten is, dat zal me worst wezen. Maar vastgoed, dat is iets helemaal nieuw. We kopen grote terreinen op die door allerlei problemen onderbenut zijn, en we proberen daar een nuttige invulling aan te geven. Er toch iets waardevols van maken, dat is wat me drijft. Zo creëer je meerwaarde.’

Doet u alles zelf?

Cardoen: ‘Ja, maar bij elk van mijn activiteiten betrek ik een van mijn vier kinderen.’

Niemand wou u opvolgen?

Cardoen: ‘Bij de instap van Kebek drie jaar geleden bedongen we een terugkooprecht. Tot vorige week had de familie het recht om aan Kebek te zeggen: ‘Oké, wij kopen de aandelen terug.’ Maar dat is niet gebeurd, omdat geen van de kinderen de ambitie had om het roer over te nemen.’

Karel Cardoen Karel Cardoen (66) stapte op zijn twintigste in de autohandel van zijn vader en voerde jarenlang een agressieve prijzen- en marketingpolitiek als grootverkoper van personenwagens aan particulieren. In 2015 kocht het investeringsfonds Kebek, opgericht door ex-toplui van KBC Private Equity, 66 procent van de autoketen en in 2017 stopte Cardoen als CEO van het gelijknamige familiebedrijf. Drie jaar later neemt de Franse digitale autoverkoper Aramisauto.com het bedrijf volledig over.

Had u het daar moeilijk mee?

Cardoen: ‘Als een van mijn kinderen had gezegd dat hij het zou doen, dan was ik gelukkig geweest. Maar het was niet zo. Je maakt er dan het beste van.’

Wanneer draaide u de knop om?

Cardoen: ‘Dat is heel geleidelijk gegaan. Ik heb mijn kinderen bij alle stappen betrokken en hen telkens de kans gegeven om ‘nee’ te zeggen en iets anders te doen. Een geleidelijk proces van voortschrijdend inzicht, zowel voor hen als voor mij.’

U bent miljonair. Wat nu?

Cardoen: ‘Drie jaar geleden, toen Kebek in het kapitaal stapte, kon ik nog zeggen: mijn schulden afbetalen. Maar dat is nu niet meer van toepassing. (lacht) Zoals ik al zei, ik ben een vastgoedman geworden. In die sector heb ik nog veel plannen. Het is de belangrijkste activiteit van de familie geworden. We hebben er een holding voor opgericht: Immo 12.’

Dus u bent niet bang om in een zwart gat te vallen?

Cardoen: ‘Ik ben er tot nu toe vrij goed in geslaagd om mijn emoties opzij te zetten. Ik zie dat het bedrijf in goede handen is, het groeit en het bloeit, en dat geeft me voldoening, ook als ik er geen aandeelhouder meer van ben. Mijn medewerkers weten al een tijdje dat ik geen baas meer ben, maar ze zijn nog altijd enthousiast als ze mij zien. Dat geeft me een goed gevoel.’

Geen spijt dat u met de verkoop van tienduizenden wagens mee het milieu- en fileprobleem hebt veroorzaakt?

Cardoen: ‘Ik ben geen heilige die op zijn eentje de wereld gaat veranderen. Maar ik probeer wel zo veel mogelijk mijn ecologische voetafdruk te verkleinen.’

13 In België bezit Cardoen 13 autosupermarkten.

Zegt de man die ‘koop één auto en krijg er één gratis’ promootte.

Cardoen: ‘Ja, maar ik kan het zakendoen goed scheiden van mijn privéleven. Zelf heb ik al honderden keren op de Rotonde in Wondelgem met andere mensen afgesproken om samen te rijden. Precies om de files en vervuiling te vermijden.’

Is dat niet schijnheilig?

Cardoen: ‘Als je overal de groene predikant zou uithangen, wel. Maar niemand hoeft te weten wat ik doe om mijn persoonlijke impact op het milieu te verkleinen. Ik hou dat voor mezelf. Zelfs mijn vrouw weet er niet van.’

Geef eens een voorbeeld van waar u persoonlijk op let?

Cardoen: ‘Een triviaal voorbeeld: zeep. Ik gebruik al twintig jaar geen zeep meer. Maar ik sta wel vaker en langer onder de douche en ben properder dan de meeste anderen. Waarom zeep gebruiken die ons milieu vervuilt? Het is een voorbeeld, maar zo zijn er nog vele andere.’

Schuilt er een groene jongen in u?

Cardoen: ‘Privé wel. En nu ook zakelijk. Zo werk ik met twee studenten van de Vlerick School aan een app voor geregistreerd carpoolen. Daarmee willen we het klassieke systeem van autostop nieuw leven inblazen. Maar dan op een georganiseerde en gecontroleerde manier, waarbij chauffeurs en passagiers een score aan elkaar geven en de kosten onderling delen.’

Heeft de app al een naam?

Cardoen: ‘De voorlopige werktitel is Autostop 2.0. We zijn er nu twee maanden mee bezig. Eind juni moet de analyse klaar zijn. Het doel is de app zo goed mogelijk uit te werken en dan met een testgroep van start te gaan. We willen wereldwijd actief worden. Voor mij is dat een beetje een hobby. Ik heb er nooit tijd voor gehad, maar als ik de juiste mensen vind om in die start-up te stappen, dan zal ik er ook geld in pompen om het groter te maken.’

Karel Cardoen als internetondernemer.