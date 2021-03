Koers Volkswagen op hoogste peil in zeven jaar door elektrisch offensief

Beleggers herontdekken het aandeel Volkswagen. Niet alleen heeft het meevallende resultaten over het coronajaar 2020 gepresenteerd, het wordt ook steeds duidelijker dat het op weg is Tesla naar de kroon te steken als de grootste producent van elektrische auto's.

Op de beurs van Frankfurt beleefde het aandeel Volkswagen dinsdag zijn grootste dagstijging sinds 2008. Het is van voor het dieselschandaal in 2015 geleden dat de koers zo hoog stond. Daarmee bekroont de op een na grootste autobouwer van de wereld een stevige rally: sinds november vorig jaar schoot de koers met bijna 70 procent omhoog.

De directe aanleiding voor de koersopstoot waren de meevallende jaarcijfers die de Volkswagen-groep dinsdag bekendmaakte. Het moederconcern van onder meer VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat en Lamborghini wist in het coronajaar 2020 in de zwarte cijfers te blijven én belooft voor dit jaar nog veel meer beterschap.

Tesla

Zo belooft Volkswagen-CEO Herbert Diess dat zijn concern dit jaar meer dan 1 miljoen hybride of volledig elektrische auto's zal verkopen. Dat is ongeveer 10 procent van het totale jaarvolume. Dat miljoen auto's is ongeveer gelijk verdeeld tussen plug-inhybrides en volledig elektrische auto's. Vorig jaar verkocht Volkswagen 231.000 volledig elektrische auto's, dit jaar moeten dat er een half miljoen worden.