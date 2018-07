Koningsdrama bij Fiat

Het rommelt bij Fiat na het onverwacht afhaken van topman Sergio Marchionne. Een topdirecteur neemt ontslag, omdat de zieke Marchionne iemand anders aanwees als opvolger.

Alfredo Altavilla, verantwoordelijk voor de activiteiten van de autogroep Fiat Chrysler (FCA) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, heeft ontslag genomen. Dat meldt FCA maandag in een persmededeling. Altavilla was een van de kandidaat-opvolgers voor Sergio Marchionne, de emblematische FCA-topman die ernstig ziek is. Zaterdag raakte bekend dat de Brit Mike Manley de opvolger wordt van Marchionne.

Altavilla was lange tijd de rechterhand van Marchionne en was een van de drie kandidaat-opvolgers wier namen de voorbije maanden regelmatig circuleerden in de media. Uiteindelijk werd geopteerd voor de Brit Mike Manley, de man achter het succes van Jeep, om de opvolging te verzekeren.

Altavilla blijft op post tot eind augustus om de transitie te verzekeren. Manley is de eerste niet-Italiaan die het stuur neemt bij Fiat.

'Onomkeerbaar'

Marchionne wordt in het academisch ziekenhuis van Zürich behandeld. De 66-jarige Italiaans-Canadees trad zaterdag plotseling af bij het autobedrijf. Bij een operatie aan zijn schouder traden complicaties op. Over de precieze toestand van de charismatische autobaas doet Fiat Chrysler geen uitspraken, maar volgens het Italiaanse persbureau ANSA is zijn ziekte 'onomkeerbaar'.

Marchionne was sinds 2004 topman van Fiat en sinds 2009 ook van Chrysler, waar Fiat een belang van 20 procent in kreeg na financiële problemen bij de Amerikaanse automaker. In 2014 fuseerden Fiat en Chrysler en werd Marchionne de topman van het fusiebedrijf. Hij bereikte dat dat bedrijf financieel weer gezond werd.

Marchionne, een kettingrokende workaholic, had als voorzitter-CEO ook de touwtjes in handen bij Ferrari en was bestuursvoorzitter bij tractormaker CNH, twee bedrijven die door Fiat Chrysler naar de beurs waren gebracht. Hij was ook bestuurder bij de sigarettenfabrikant Philip Morris.