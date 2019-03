Kwakkelend Audi verwacht heel veel van Brusselse vestiging

De nieuwe CEO Bram Schot wil het kwakkelende Audi weer tot leven wekken. Daarbij rekent hij vooral op de elektrische voertuigen uit Brussel.

'Vorsprung durch Technik': zo luidt de slogan van Audi. Maar het Duitse premiummerk heeft in 2018 alleen maar achterstand opgelopen op de concurrenten BMW en Mercedes.

Audi zag zijn omzet vorig jaar met 1 procent dalen naar 59,3 miljard euro. Het dochterbedrijf van Volkswagen puurde daaruit een operationele winst van 3,5 miljard euro, bijna een kwart minder dan in 2017.

De dieselgateaffaire kostte Audi vorig jaar bijna 1,2 miljard euro, inclusief een boete van 800 miljoen euro. Maar ook zonder de naweeën van dieselgate had Audi zijn winstdoel niet gehaald.

De overgang naar de nieuwe Europese uitstoottest WLTP verliep rampzalig. Omdat Audi slecht voorbereid was op de invoering op 1 september, waren heel wat modellen maandenlang niet te koop in Europa. Daardoor leverde Audi vorig jaar maar 1,8 miljoen auto's af, 3,5 procent minder dan 2017.

Niet tevreden

'We kunnen niet tevreden zijn over onze prestatie', zei de nieuwe Audi-CEO Bram Schot donderdagochtend bij de presentatie van de resultaten. 'Audi heeft excellente producten op de markt, maar zakelijk gezien hebben we gefaald in de overgang naar WLTP als de ultieme stresstest.'

Schot kwam vorig jaar aan het hoofd van Audi. Hij verving Rupert Stadler, die maandenlang in de gevangenis zat wegens zijn rol in het dieselgateschandaal van 2015.

'Dat hebben we altijd zo gedaan', verdwijnt uit het vocabularium van Audi. Alexander Seitz Financieel directeur Audi

De Nederlandse CEO wil schoon schip maken bij Audi en de productiviteit verhogen. 'Er zullen dingen zijn die we in de toekomst niet meer zullen doen', zei hij vaag. Op de algemene vergadering in mei legt Schot zijn concrete plan voor.

De directie van Audi beseft duidelijk dat veranderingen nodig zijn. 'Zo kunnen we niet verder doen', zei financieel directeur (CFO) Alexander Seitz. 'De zin: 'Dat hebben we altijd zo gedaan', verdwijnt uit het vocabularium van Audi.'

Belgische premie

De Audi-managers maakten duidelijk dat ze veel potentieel zien in elektrische auto's. Het luxemerk wil tegen 2025 30 modellen met een elektrische motor op de markt brengen.

Schot verwees expliciet naar Audi's eerste volledig elektrische auto, de SUV E-tron die in Brussel van de band rolt. De CEO roemde de 'overweldigende' indruk die klanten van de E-Tron krijgen.

'We zijn heel trots op hoe het personeel in Brussel de komst van de E-tron uiterst nauwkeurig heeft voorbereid', loofde productiechef Peter Kössler. De vestiging in Vorst mag ook de sportversie van de E-tron maken, waardoor de fabriek volgens het jaarverslag 'op volle capaciteit draait'.