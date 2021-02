Laadpalenbedrijf Fastned tankt 150 miljoen euro

Met de uitgifte van nieuwe aandelen ter waarde van 150 miljoen euro moet de Nederlandse laadpalenexploitant sneller kunnen groeien.

Het verse kapitaal dient om de contracten voor 164 laadpaalstations die Fastned eerder al sloot ook daadwerkelijk te gaan bouwen. Fastned heeft nu 123 openbare snellaadstations voor elektrische auto's, vooral in Nederland. In België heeft het bedrijf twee stations, op de luchthaven van Oostende en in Roeselare.

Met de aandelenemissie maakt Fastned optimaal gebruik van de enorme koersstijging van het aandeel, de voorbije maanden. Eind september vorig jaar kostte een aandeel nog 10 euro, donderdagavond was dat 92,50. De 150 miljoen euro die het bedrijf nu ophaalt, is daarmee ook aanzienlijk meer dan heel Fastned een half jaar geleden waard was op Euronext Amsterdam.

Fastned is nu nog voor ruim 90 procent in handen van de oprichters Bert Lubbers en Michiel Langezaal. Dat amper 10 procent van de aandelen in het bedrijf vrij verhandelbaar is, verklaart volgens analisten ook de bokkesprongen die de koers van het aandeel maakt.