Laat Volkswagen Lamborghini en Ducati los?

De Duitse autogigant Volkswagen zet stappen voor de verzelfstandiging van zijn Italiaanse luxedivisie met de merken Lamborghini en Ducati. De succesvolle beursintroductie van rivaal Ferrari toont een succesvolle route.

Al jaren wordt gespeculeerd dat Volkswagen één of meerdere paradepaardjes zal verkopen. Een jaar geleden waren er sterke geruchten over een beursgang van Lamborghini, maar CEO Herbert Diess is daar nooit op in willen gaan. Tot hij maandag bij de presentatie van een vijfjarenplan liet verstaan dat hij werkt 'aan de Italiaanse juridische structuur'.

Dat is een verwijzing naar het exclusieve Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini en het al even iconische motormerk Ducati. Diess voegde er wel aan toe dat er 'nog geen beslissing was genomen'. Zijn uitspraak was een reactie op mediaberichten dat VW een spin-off of een beursgang van Lamborghini en Ducati op de tekentafel heeft liggen.

Dat Volkswagen zou schrappen in zijn enorme merkenaanbod is geen verrassing. Toen voorzitter Ferdinand Piech in 2012 de overname van Ducati aankondigde, was al kritiek te horen. De groep had al tien auto- en truckmerken in portefeuille en werd dan ook nog eens actief in motoren. Maar Piech was toen vooral bezig het wereldwijde nummer 1 te worden door alle mogelijke segmenten vakkundig te vullen. Toen enkele jaren later het emissieschandaal uitbrak, moesten zijn opvolgers bij VW wel focussen.

Vorig jaar bracht de gigant uit Wolfsburg een tiende van de truckdivisie Traton naar de beurs. Voordien werden de nog aparte merken MAN, Scania en de trucks onder het VW-label samengevoegd tot één geheel. De beursgang van Traton was geen overdonderend succes, maar met de operatie kon VW wel ruim 1,5 miljard euro ophalen en tegelijk de controle behouden.

Lamborghini Italiaanse fabrikant van exclusieve sportwagens met hoofdkantoor in Sant'Agata Bolognese. De verkoop steeg vorig jaar met 30 procent naar 8.664 stuks. Is sinds 2012 eigenaar van de motorfabrikant Ducati. Het is zelf een dochter van Audi, het kroonjuweel van de groep Volkswagen, en publiceert geen aparte cijfers.

Dat model zou de blauwdruk kunnen worden voor een operatie met luxemerken. Lamborghini en Ducati zitten historisch geparkeerd onder premiumdochter Audi, maar de synergieën tussen Sant'Agata Bolognese en Ingolstadt zijn niet uitgesproken, noch in productie, noch in verkoop. Lamborghini bouwt in een jaar 8.664 wagens, ongeveer evenveel als er in één dag van de band rollen bij Audi, vorig jaar goed voor 1,8 miljoen verkochte wagens. Er zijn ook geen directe linken met Porsche, Bentley en Bugatti, de andere exclusieve merken van de divisie Sport & Luxury van VW.

Maar Lamborgini is wel een aantrekkelijke groeimotor en kan volledig of semizelfstandig misschien nog beter bloeien. Als exclusief merk profiteert het van de wereldwijde groei van superrijken. Bij mensen die fortuin maken met cryptomunten heeft het merk een cultstatus verworven. Tegelijk werd het gamma uitgebreid met de SUV Urus. Daardoor steeg de verkoop vorig jaar met 30 procent. In het coronajaar 2020 kon het beter standhouden dan de volumemerken van VW.

Ferrari

Als luxemerk kan het bedrijf een veel hogere waardering krijgen dan wanneer Lamborghini gezien wordt als een speler in de autosector die kreunt onder strengere emissieregels. Diess moest maandag toegeven dat VW zijn CO2-compliancedoel dit jaar net niet haalt.