Lamborghini-leverancier investeert 30 miljoen in Roeselare

De West-Vlaamse autoruitenproducent Soliver is verkocht aan een Peruviaanse sectorgenoot. Die investeert nu 30 miljoen euro in de fabriek in Roeselare.

Soliver belevert vanuit West-Vlaanderen automerken in de hogere prijsklasse zoals BMW, Audi, Porsche en Lamborghini. Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van de zijruiten, een totaal andere technologie en productieproces dan voorruiten of panoramische daken.

'De autobedrijven willen dat allemaal liefst bij dezelfde leverancier aankopen. En de eisen voor de beglazing worden steeds complexer. De investeringen die nodig zijn om ons gamma uit te breiden, kunnen we niet zelf opbrengen. Als relatief klein bedrijf is het niet gemakkelijk om alles te bolwerken in deze sector', klinkt het bij de familie Bouckaert. Die staat al 65 jaar aan het roer van het bedrijf dat vorig jaar 36 miljoen euro omzet en 1,6 miljoen euro nettowinst haalde.

Toen het Peruviaanse AGP Group kwam aankloppen, hapte de familie toe. 'Het was geen gemakkelijke beslissing. Maar op zo'n moment moet je de emoties aan de kant schuiven en denken aan de toekomst. Dit mochten we niet laten liggen', zegt Bouckaert.

50 extra jobs

De overname blijkt een geschenk uit de hemel voor de vestiging in Roeselare, waar momenteel 300 mensen werken. Daar komen er de komende jaren een vijftigtal bij. De Peruviaanse overnemer APG Group, dat onlangs een kapitaalinjectie kreeg van Goldman Sachs, ziet in Soliver namelijk het centrum om de Europese markt te veroveren.

Het investeert nu 30 miljoen euro om ook de productie van voorruiten en panoramische daken op te starten, gebruik makend van de technologie die AGP ontwikkelde om lichtere beglazing te maken. Net zoals bedrijven als Solvay zwaar inzetten op allerhande lichtgewichtmaterialen voor elektrische auto's, speelt ook gewicht in autobeglazing een steeds belangrijkere rol.

Tesla