'LeasePlan wordt een groei- én een dividendaandeel'

De beursgang van de Nederlandse autodienstengroep LeasePlan zal beleggers zowel toegang bieden tot groei als hen een stevig dividend bieden. 'Wij zitten in een unieke situatie', zegt topman Tex Gunning.

LeasePlan ontvouwde donderdag zijn plannen om naar Euronext Amsterdam en Euronext Brussel te trekken. De leasemaatschappij volgt het voorbeeld van SocGen-dochter ALD, die in juni 2017 de stap zette en sindsdien een kleine 9 procent koerswinst vergaarde.

Aanvankelijk zou LeasePlan nog voor de zomer naar de beurs trekken, maar het zag daarvan af wegens de moeilijke markten. Gunning ontkent evenwel dat de marktomstandigheden er iets mee te maken hebben. 'Wij zijn nu klaar en onze activiteiten doen het goed. We hebben ook aangetoond hoe ver CarNext (verkoop en leasing van jonge tweedehandswagens, red.) kan gaan.'

'Dieselprovisie'

Volgens de topman zijn er ook geen probleempunten waarover beleggers zich zorgen hoeven te maken. LeasePlan legt over de komende drie à vier jaar wel een 'dieselprovisie' van 80 miljoen euro aan die een impact kan hebben op het resultaat als ze moet worden aangesproken. Waar die provisie voor dient, is onduidelijk.

Gunning beklemtoonde dat de provisie een voorzichtigheidsmaatregel is en dat hij geen prijsimpact voor gebruikte wagens verwacht. Hij zei ook dat LeasePlan eind dit jaar geen Euro 5-diesels meer in zijn park zal hebben, alleen Euro 6-diesels (die overal zijn toegelaten, red.).

Dividend

Voor beleggers wordt LeasePlan dubbel interessant, belooft Gunning tijdens een conference call. 'We zitten in een unieke situatie omdat we tegelijk groei en een hoge dividendpayoutratio kunnen aanbieden.’ LeasePlan belooft op middellange termijn minstens 60 procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders.

Schermvullende weergave Tex Gunning, de CEO van LeasePlan ©LeasePlan

Hoewel de leasingactiviteiten onder de merknaam LeasePlan groeien, ziet de topman de groei toch vooral bij CarNext.com, het platform dat jonge occasies verkoopt en in leasing geeft, en daarmee disruptie teweegbracht in de tweedehandsmarkt. CarNext.com verkoopt rechtstreeks aan consumenten en bedrijven, zodat de marges van groothandelaars en dealers worden omzeild.

De formule slaat volgens Gunning aan, getuige de uitbreiding van 5 naar 18 landen in minder dan 15 maanden. Met het leasen van occasiewagens speelt het bedrijf ook in op de evolutie van auto-eigendom naar autogebruik en auto-abonnementen. 'We zien veel potentieel voor CarNext.com, dat vanaf dag 1 winstgevend was.'

Een leuk idee

Op de vraag waarom LeasePlan voor een dubbele notering kiest, in Amsterdam en in Brussel, antwoordt Gunning: 'Het leek ons een leuk idee. LeasePlan heeft een lange geschiedenis in België. En we wilden de operatie ook openstellen voor kleine beleggers.'