Leaseauto's boomen, particulieren kopen minder

Terwijl de totale Belgische autoverkoop in het eerste kwartaal klappen kreeg, stijgt bij de bedrijven de populariteit van leasewagens.

De leasewagen blijft razend populair in België. In het eerste kwartaal van 2019 werden 41.079 nieuwe leasewagens op naam van bedrijven ingeschreven, 2 procent meer dan in dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.

De groei van de leasewagen, die een kwart van de Belgische verkoop uitmaakt, is opmerkelijk. De Belgische automarkt gaat na enkele recordjaren door een moeilijke periode. Over de eerste drie maanden van dit jaar werden 156.000 nieuwe auto’s ingeschreven, 10.000 stuks of 6 procent minder dan in 2018.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Particuliere markt

Die sterke daling is bijna volledig te wijten aan de krimpende verkoop op de particuliere markt, die volgens de inschrijvingscijfers 10 procent zakte. Het aantal inschrijvingen van niet-geleasede bedrijfswagen (bijvoorbeeld door aankoop) ging veel minder sterk achteruit (-3,4%). De geleasede bedrijfswagen groeit daarentegen, mogelijk aangevuurd door de populariteit van de cafetariaplannen in bedrijven.

De bedrijfsmarkt draait redelijk goed. Maar de particulier weet niet wat te kopen. Marc Ponteville woordvoerder d’ieteren

‘De bedrijfsmarkt draait redelijk goed, wat meestal het geval is als de economie goed draait’, zegt Jean-Marc Ponteville, de woordvoerder van de Belgische Volkswageninvoerder D’Ieteren. ‘Maar de particulier weet niet wat te kopen.’

De invoering van lage-emissiezones en de dreigende dieselverboden in steden doen veel particulieren twijfelen over de beste aandrijving: elektrisch, hybride, benzine of toch diesel? Terwijl bedrijven hun leasecontracten na afloop automatisch verlengen en het risico voor de restwaarde van hun auto’s bij het leasebedrijf leggen, stellen particulieren hun aankoop eerder uit.

Leasemarkt

Erwin Ollevier, de CEO van het leasebedrijf Athlon, nuanceert de groei van de leasemarkt. ‘Veel vorig jaar bestelde leasewagens werden door vertragingen wegens de nieuwe Europese uitstoottesten pas in het eerste kwartaal van dit jaar geleverd. Qua aantal nieuwe bestellingen is het eerste kwartaal een pak kalmer dan in 2018, wat een zeer goed jaar was. Veel bedrijven wachten tot na de verkiezingen.’