Leaseplan bergt beursambities op

Leaseplan verraste vorig najaar de beleggerswereld door zijn beursgang op het allerlaatste nippertje af te blazen. 'Veranderde marktomstandigheden', was toen de karige uitleg. Het was al de tweede keer dat het bedrijf een beursgang annuleerde.

Bij BNR Nieuwsradio zegt CEO Tex Gunning woensdag dat het de juiste beslissing was. 'We hebben de beursgang aangekondigd in september en vijf dagen later gingen de beurzen allemaal onderuit, dus ik denk dat het vanuit het perspectief van de aandeelhouders een goede keuze is geweest.'