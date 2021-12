Leaseplan bestelt 5.000 elektrische zonneauto's

De leasemaatschapij Leaseplan heeft 5.000 exemplaren besteld van de Lightyear Two, een nog niet bestaande elektrische zonneauto uit Nederland.

Met de bestelling heeft de Nederlandse autostart-up Lightyear een order ter waarde van minstens 150 miljoen euro binnen. Leaseplan bestelt alleen exemplaren van de Lightyear Two, die vanaf 2025 met een startprijs van 30.000 euro op de markt moet komen.

Lightyear is het geesteskind van enkele Nederlanders, onder wie CEO Lex Hoefsloot. Die won vier keer de World Solar Challenge, een langeafstandsrace voor zonne-auto's. Lightyear sleutelt onder de rook van Eindhoven, in Helmond, aan de introductie van een elektrische zonneauto voor massaproductie. Daarvoor haalde het de voorbije jaren in totaal 100 miljoen euro kapitaal op.

De essentie Lightyear is opgericht door winnaars van de World Solar Challenge in Australië.

Volgend jaar wordt de eerste elektrische zonneauto, de Lightyear One, aan klanten geleverd.

Vanaf 2025 moet een tweede, aanzienlijk goedkoper model op de markt komen.

De leasemaatschappij Leaseplan heeft er alvast 5.000 besteld.

Volgend jaar levert Lightyear zijn eerste model, de Lightyear One, aan klanten. De One moet met een relatief bescheiden batterij van 60 kilowattuur 600 tot 800 kilometer kunnen rijden, beloven de Nederlanders. Een conventionele auto komt met zo'n batterij ongeveer 300 kilometer ver. Lightyear kan veel meer uit de batterij halen door op het dak en de motorkap zonnepanelen te leggen. Voorts is de aerodynamica van de One geoptimaliseerd, wat meteen de futuristische look verklaart.

Massaproductie

Lightyear heeft zich voorgenomen een auto voor massaproductie te maken. De One is dat met een prijskaartje van 150.000 euro nog lang niet. Dat moet veranderen met de Lightyear Two. Veel meer dan de prijs van 30.000 euro is daar nog niet over bekend. De productie besteedt Lightyear uit aan onderaannemer Valmet Automotive, die voor onder meer Porsche en Mercedes-Benz werkt.

150.000 euro De Lightyear One, die volgend jaar op de weg verschijnt, kost 150.000 euro.

Elektrische zonneauto's zijn voor leasemaatschappijen zeer interessant. Zij kijken naar de aanschafprijs, maar vooral naar de 'total cost of ownership' (TCO): het volledige kostenplaatje van een auto, inclusief brandstof, onderhoud en afschrijving.

Elektrische auto's met zonnepanelen hoeven hun batterij minder vaak op te laden aan een laadpaal omdat ook de zonnepanelen de batterij opladen. Ze hebben daardoor een lagere TCO dan conventionele elektrische auto's. Volgens Lightyear hoeft de batterij van hun tweede model vijf keer minder vaak te worden opgeladen dan een batterij van een reguliere e-auto.

België

Een woordvoerder van Leaseplan kon niet niet zeggen hoeveel van de 5.000 bestelde Lightyears naar ons land komen. 'Daarvoor is het te vroeg. Maar dat er ook voor de Belgische markt gereserveerd worden, staat wel vast', zegt Leaseplan-woordvoerder Hayden Lutek.

Over de voorwaarden van het reuzenorder voor de Helmondse start-up zijn geen details bekend. 'Maar het staat wel vast dat wij onze beloftes moeten waarmaken', zei CEO Hoefsloot bij de presentatie van de Leaseplan-deal.