Leaseplan karig met uitleg over afblazen beursgang

'Dit is het juiste moment voor Leaseplan om naar de beurs te gaan', zei topman Tex Gunning op 4 oktober. Een week later blaast de autodienstengroep de beursgang weer af. Wat is er gebeurd?

'Historisch.' 'Een mijlpaal.' CEO Tex Gunning schuwde de superlatieven niet toen hij een week geleden de beursgang van Leaseplan aankondigde. Het was volgens hem 'een logische stap' voor het bedrijf. Dat de beurzen ook toen al in grillige wateren verkeerden, kon hem niet deren. 'Dit is het juiste moment', klonk het. De prospectus zou snel naar buiten worden gebracht, met daarin meer details. Zoals gebruikelijk was er de disclaimer waar niemand op let: 'Het aanbod is afhankelijk van de marktomstandigheden.'

Die clausule roept Leaseplan nu in om zijn introductie op de beurzen van Amsterdam en Brussel bruusk af te blazen. 'De marktomstandigheden zijn sinds vorige week drastisch verslechterd', verklaarde een woordvoerster. 'Volatiliteit op de beurs is nooit goed.' Het bedrijf geeft geen verdere commentaar over zijn U-bocht.

Ik heb niet de indruk dat er de afgelopen week wereldschokkende gebeurtenissen zijn geweest die niet van tevoren waren te voorzien. Jos Versteeg Analist InsingerGilissen

'Heel raar'

Analisten fronsen de wenkbrauwen. 'Ik vind dit heel vreemd', zegt analist Jos Versteeg van de zakenbank InsingerGilissen in een eerste reactie. 'Heel raar dat ze na de eerste 5 procent koersdaling op de beurs meteen zenuwachtig worden. Ik heb niet de indruk dat er de afgelopen week wereldschokkende gebeurtenissen zijn geweest die niet van tevoren waren te voorzien.'

Het plan was de aandelen aan institutionele en kleine beleggers in België en Nederland te slijten. De prospectus is er nooit gekomen. Er was ook nog geen prijsvork. De aftocht doet vermoeden dat de interesse lauw was en beleggers niet bereid waren de prijs te betalen die de huidige eigenaars van Leaseplan voor ogen hadden. Vorige week meldde nieuwsdienst Bloomberg dat de eigenaars rekenden op een waardering van 7,5 miljard euro voor het bedrijf, maar dat ze dit nog gingen aftoetsen bij mogelijke kopers.

Wellicht speelt mee dat die eigenaars geen industriële, maar puur financiële spelers zijn. Leaseplan is in handen van een consortium geleid door de pensioenfondsbeheerder PGGM, met het Deense TDR Capital, het Singaporese overheidsfonds GIC, Abu Dhabi Investment Authority en Goldman Sachs. Gunning verklaarde vorige week dat ze op het laatste moment zouden beslissen hoeveel aandelen ze op de markt gingen brengen en tegen welke prijs. Hun oordeel is nu bekend: 'Geen goede prijs? Geen beursgang.'