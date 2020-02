Leasingplatform Lizy tankt 1 miljoen euro

Lizy richt zijn aanbod van recente tweedehands- en stockwagens in de eerste plaats op kmo's, zelfstandigen en freelancers. De beschikbare merken zijn die van D'Ieteren - Volkswagen, Audi, Skoda, Seat - aangevuld met BMW, Fiat en Mercedes. Later dit jaar worden andere merken toegevoegd, verzekert het platform.

Lizy slaat aan in België, dus waarom niet eens over de landsgrenzen gaan kijken?

Leasen kan vanaf drie maanden en de maandprijs ligt 15 tot 40 procent onder die van nieuwe wagens. 'Dat biedt kmo's flexibiliteit. We merkten veel frustratie over de bestaande dure en weinig flexibele leasingformules', zegt mede-oprichter en topman Sam Heymans. Lizy krijgt een commissie per afgesloten leasingcontract.