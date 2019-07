Lee Iacocca, peetvader van Ford Mustang, overleden

Lee Iacocca (94) staat in de VS te boek als een nationale held en de vader van de Ford Mustang. Als CEO van Chrysler dook hij trouwens net als Donald Muylle op in tv-spotjes. 'Als je een betere auto kunt vinden, koop hem.'

Lee Iacocca, ex-topman van Ford en Chrysler, is op 94-jarige leeftijd overleden in Bel Air (Californië). Iacocca, zoon van Italiaanse immigranten, was in de jaren tachtig een van de bekendste figuren in Detroit - het mekka van de Amerikaanse auto-industrie - en ver daarbuiten.

Toen zijn autobiografie in 1984 uitkwam, schoot die meteen naar de top tien van de best verkopende boeken en bleef daar 9 maanden lang staan. Miljoenen exemplaren gingen over de toonbank. In 1988 werd zelfs even geopperd om hem uit te spelen als presidentskandidaat.

I don't like you

Kort na de tweede wereldoorlog startte hij als ingenieur bij Ford en klom er de ladder op, tot boven. Onder andere de Ford Mustang werd onder zijn supervisie een ongekend succes. Maar het boterde niet met Henry Ford II, de kleinzoon van stichter Ford, en met de woorden 'I simply don't like you' werd hij na een lange carrière aan de deur gezet.

Nationale held

Pas als CEO van Chrysler werd hij voor velen een nationale held. Enkele maanden na zijn vertrek bij Ford werd hij aangetrokken om het toen zwalpende Chrysler op de rails te zetten. Hij overtuigde de overheid dat Chrysler 'too big too fail' was en wist anderhalf miljard dollar overheidssteun los te weken. In amper vier jaar tijd werd de steun terugbetaald en werd een monsterverlies omgebogen tot een nettowinst van 2,4 miljard dollar. 'Onze trots is terug', zei Iacocca - zoon van Italiaanse immigranten (zijn vader was een hotdogverkoper) - toen.

Lee Iacocca, tv-spot Chrysler

De verkopen gingen de lucht in, aangezwengeld door de iconische reclamecampagnes waarin Iacocca zelf het woord nam. 'Als je een betere wagen kunt vinden, koop hem', zei hij daarin, een slogan die in de VS even bekend werd als de 'wij maken uw keuken' van Donald Muylle (Dovy Keukens).

Gestraft

Iacocca - waarvan werknemers de spellingswijze herinnerden dankzij de zin 'I Am Chairman Of Chrysler Corporation Always' - redde Chrysler van het faillissement, maar miskeek zich tijdens de laatste jaren van zijn 14-jarig bewind op de concurrentie uit Japan. Hij maakte tevens de blunder het concern uit te breiden naar luchtvaart en defensie.

In 1993 zette hij een stap opzij, om amper twee jaar later zijn vriend Kirk Kerkorian te steunen in een (mislukte) poging om Chrysler over te nemen. De autoproducent kon er niet mee lachen en verhinderde als straf dat Iacocca zijn overblijvende aandelenopties in Chrysler niet meer kon uitoefenen.