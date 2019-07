Leegloop aan top Tesla

Hochholdinger was voordien 24 jaar aan de slag bij de Duitse autobouwer Audi. De ophefmakende transfer onderstreept de steile ambities van Lucid, dat dankzij de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman een forse oorlogskas heeft. Het staatsfonds van Saoedi-Arabië, ook een aandeelhouder van Tesla, maakte vorig najaar bekend 1 miljard dollar te investeren in Lucid, dat volgend jaar op de markt wil komen.

Europa

En ook aan de verkoopzijde rommelt het. De Europese verkoopdirecteur van Tesla, Jan Oehmicke, zou volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche opstappen. Oehmicke trad pas in juli vorig jaar in dienst bij Tesla. Hij werkte daarvoor bijna twintig jaar voor BMW.

Leveringsproblemen

Oehmicke zou in aanvaring zijn gekomen met topman Elon Musk over de rommelig verlopen lancering van de Tesla Model 3 op de Europese markt eerder dit jaar. Die introductie ging gepaard met leveringsproblemen, waardoor Tesla in het eerste kwartaal forse verliezen in de boeken moest zetten.