Leuvense zonneauto wint WK

Het team van Leuvense ingenieursstudenten kwam donderdagnamiddag lokale tijd tijdens de vijfde dag van de race als eerste over de finish in het Australische Adelaide. 'We staan hier met het hele team aan de finishlijn te vieren', vertelt Lynn De Haes van het Agoria Solar Team. 'Het is de eerste keer dat we wereldkampioen zijn. We moeten nog even bekomen, maar vanavond zullen we een feestje bouwen in het Belgisch biercafé in Adelaide.'